Estos eran los cameos de X-Men en Nuevos Mutantes

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) - -

Los Nuevos Mutantes se ha convertido con el tiempo en uno de los proyectos que más está haciendo esperar a los fans. Programada originalmente para su estreno en 2018, la cinta de Josh Boone se retrasó por la fusión de Disney-Fox fijándose para abril de 2020. Y al parecer en un principio iba a contar con un cameo de dos grandes X-Men, que no llegaron al rodaje.

Finalmente, la película Los Nuevos Mutantes, que mezcla el género de superhéroes con el terror, llegará a los cines en agosto, tras retrasarse de nuevo por el coronavirus. Y cuando lo haga, por desgracia para los fans, no contará con la presencia ni de Xavier (James McAvoy) ni de Tormenta (Alexandra Shipp), dos personajes que iban a tener una breve aparición, tal y como ha revelado el director de la cinta.

Según informa Net Mutants Updates, Boone ha explicado que en un primer borrador del guion de la cinta había algunas secuencias que ocurrían en la Mansión X, con el profesor Charles Xavier y Tormenta como invitados de excepción. La idea estuvo presente en un proceso temprano de pre-producción allá por 2016, pero fue descartada antes de comenzar el rodaje.

Josh Boone has confirmed that #NewMutants early draft would have featured the mutants in X-Mansion with Xavier (McAvoy) and Storm (Shipp) reprising their roles. The movie was also supposed to be in X-Men: Apocalypse timeline but that was later dropped to make it an standalone. pic.twitter.com/SZ39G32OJ7