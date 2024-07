Filtrado el tráiler de The Fantastic Four: First Steps con el primer vistazo a Galactus

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Aunque todo se vio eclipsado por el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Marvel como Doctor Doom, la Comic-Con San Diego dejó más sorpresas para los fans. En su panel del sábado en el Hall H, el estudio dirigido por Kevin Feige dio algunos detalles sobre sus futuros proyectos, incluyendo la nueva película de Los 4 Fantásticos, titulada finalmente The Fantastic Four: First Steps, cuyo tráiler se proyectó en exclusiva para los asistentes del evento. Un adelanto que ya se ha filtrado.

The Fantastic Four: First Steps es el título de la cinta, y en las redes sociales ya han salido a la luz las primeras imágenes. En el adelanto, se puede ver a Reed Richards (Pedro Pascal) explicando las dimensiones paralelas a un grupo de niños, el equipo con sus trajes espaciales azules pre, el Fantasticar volando a través de la ciudad de Nueva York, el edificio Baxter y La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) en un programa de televisión de citas. También aparece Galactus (Ralph Ineson), el esperado gran villano de la cinta, mirando por la ventana de un rascacielos.

Pelo Teaser mostrado, de fantastic four , eu realmente falo sem medo nenhum, funcionaria como serie fácil fácil, detalhe galáctico apareceu, mas, se eu fosse a Marvel guardava esse cartucho ai pro ano que vem em trailer oficial, não curtir muito o galáctico #SDCC24 #Fantastic4 pic.twitter.com/Vqb9KBQwzt — RÁDIO NERD FM OFICIAL (@Fmrnoficial) July 28, 2024

Completan el elenco de la cinta Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn en el rol de Johnny Storm/Antorcha Humana, Julia Garner como Shalla-Bal/Silver Surfer, y Paul Walter Hauser, John Malkovich y Natasha Lyonne en papeles aún no revelados.

En una entrevista con Entertainment Weekly, el director Matt Shakman explicó cómo se rodó este primer metraje. "Filmamos durante unos días algunas cosas en esta área de preparación para astronautas, preparándonos para ir al espacio. Filmamos el programa de citas, que se llama Let's Make a Match, y filmamos el programa científico de Reed Richards que hace semanalmente para niños. Y luego también lo combinamos con un montón de animaciones que hemos estado creando para ayudar a diseñar el mundo", expuso.

Además, el realizador también desveló el tono que tendrá el filme. "Una de las cosas que decidimos desde el principio fue no hacer una historia de origen", aclaró. "Una de las formas en que lo hacemos nuestro es que no contamos la historia de ellos cambiando. Hay mucha narrativa conocida que conduce a ese momento, ¿verdad? Estamos inventando una nueva historia, comenzando básicamente al final del primer acto, y pensamos: 'Bueno, comencemos esto con un pie completamente nuevo'", argumentó.

"Nuestra película está ambientada en los años 60, una especie de retro-futuro de los años 60, y trata mucho sobre la carrera espacial y los viajes al espacio. Así que First Steps tiene que ver en parte con esa idea de exploración", agregó el cineasta.