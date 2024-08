Archivo - Primera imagen de Pedro Pascal como Reed Richards en The Fantastic Four: First Steps

The Fantastic Four: First Steps llegará a las salas de cine el 25 de julio de 2025. El rodaje de la cinta ya ha comenzado y, a pesar de que Marvel Studios siempre intente mantener el hermetismo en torno a sus nuevos proyectos, las imágenes del rodaje tarde o temprano acaban circulando por las redes. Ahora, se ha filtrado la primera fotografía de Pedro Pascal dando vida Reed Richards en el set de grabación.

Ya se ha podido ver a Ebon Moss-Bachrach completamente caracterizado como La Cosa, una escultura estrechamente relacionada con un personaje fundamental en la historia de la Primera Familia de Marvel, y ahora... un primer vistazo no únicamente a Pascal, sino también a Vanessa Kirby, que da vida a Sue Storm.

Las fotografías del rodaje que recoge UnBoxPHD en su cuenta de X, corresponden a una escena rodada en los estudios Pinewood de Londres, en la que el Fantasti-Car alza el vuelo desde la plataforma en la que se encuentran Mr. Fantástico y la Mujer Invisible. Ambos están vestidos con prendas de la época, ya que la trama del filme se sitúa en unos retrofuturistas años 60, y camuflados entre la multitud.

El equipo de superhéroes que forman Pascal, Kirby y Moss-Bachrach lo completa Joseph Quinn, que se meterá en la piel de Johnny Storm/Antorcha humana. Julia Garner encarnará a Shalla-Bal, la versión de Silver Surfer, Ralph Ineson ha sido confirmado como el temible villano Galactus y John Malkovich y Paul Walter Hauser también participarán en el filme.

La película dirigida por Matt Shakman (Wandavision) contará con guion de Josh Friedman (El Reino del Planeta de los Simios), Jeff Kaplan y Ian Springer y será el primer largometraje de Los 4 fantásticos dentro del Universo Cinematográfico Marvel. El único indicio de su existencia en el UCM hasta el momento era la aparición de una variante de Reed Richards en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, interpretada por John Krasinski.