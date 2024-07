¿Estará El Doctor Doom De Robert Downey Jr. En Los 4 Fantásticos?

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Marvel reventó la Comic-Con celebrada el pasado fin de semana en San Diego al anunciar que Robert Downey Jr. dará vida a Víctor Von Doom en Vengadores: Doomsday y su secuela, Secret Wars, con Joe y Anthony Russo tras las cámaras. Pero la gran incógnita que surge es si también interpretará al villano en The Fantastic Four: First Steps, la nueva película de Los 4 Fantásticos que dirigirá Matt Shakman.

Tras su sacrificio en Vengadores: Endgame para detener a Thanos, sus huestes y salvar al mundo, Downey Jr. regresará al UCM no como Tony Stark, sino como uno de los mayores villanos del Universo Marvel, el Doctor Doom. Y, de hecho, antes de interpretar a Iron Man el actor ya estuvo cerca de encarnar al villano para enfrentarse a Mr. Fantástico y su familia en la cinta dirigida por Tim Story en 2005.

Marvel anunció el fichaje de Downey Jr. como Doom tras mostrar el primer tráiler oficial de The Fantastic Four: First Steps en compañía del elenco al completo. Esto ha abierto las especulaciones de que, como ya hiciera Thanos antes de Vengadores: Infinity War, el nuevo gran villano se presente brevemente en la cinta de Shakman como preludio de lo que está por llegar. Lejos de arrojar nueva luz al respecto, el director ha asegurado en una entrevista con ComicBook.com que no puede confirmar si el actor estará o no en la película, cuyo estreno en cines está previsto para el 25 de julio de 2025.

Pero hay varios motivos para que Downey Jr. no encarne ya al Doctor Doom en Los 4 Fantásticos y el más convincente es su titánico antagonista, Galactus (Ralph Ineson). En este sentido, según destaca The Direct, lo más conveniente sería que la Casa de las Ideas presentase a Doom en la escena post-créditos del filme, como venían apuntando las últimas informaciones, y se reservase su enfrentamiento con el cuarteto de héroes en una futura secuela.

Por otra parte, Kevin Feige confirmó que no será una historia de orígenes, de manera que Doom no habría llamado la atención de Mr. Fantástico (Pedro Pascal), Susan Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) hasta que fuese demasiado tarde para detenerle. Sin embargo, Variety aseguró recientemente que el estudio no había fichado a ningún actor para interpretar a Doom en Los 4 Fantásticos.

Por el contrario, también hay otras razones igualmente contundentes para que Downey Jr. sí esté en el filme. Shakman le confesó recientemente a Collider que sabía que el actor regresaría al UCM como el Doctor Doom, pero que se vio obligado a guardar el secreto.

Tal vez incluir al villano fuese parte del plan original, y Marvel haya jugado al despiste todo este tiempo. Otra opción igual de plausible, es que la trama del filme tenga lugar en un universo alternativo y Downey Jr. sea Doom en lugar de Tony Stark.

Después de todo, Feige le revelaba a IGN que estaría ambientado en la década de los 60. Además, la imagen lanzada por la Casa de las Ideas mostraba a la Antorcha Humana sobrevolando una Nueva York distinta a la que conocen los fans del UCM.

En realidad, no sería del todo sorprendente. A fin de cuentas, John Krasinski ya interpretó a una variante de Richards en la secuela de Doctor Strange. Por lo que no es imposible que Doom irrumpa en Los 4 Fantásticos antes de transformarse en la verdadera amenaza de Vengadores: Doomsday y Secret Wars.

No hay que olvidar que la Casa de las Ideas ya ha utilizado esta baza con otros villanos, como es el caso de Loki (Tom Hiddleston) o Thanos (Josh Brolin), que, antes de causar estragos con su Decimación en Vengadores: Endgame, irrumpió brevemente en Guardianes de la Galaxia, estrenada en 2014.

Y también el de Kang, el que iba a ser el gran villano de esta fase antes de que Jonathan Majors fuese despedido por Marvel tras ser condenado por violencia doméstica. El actor dio el salto en la serie de Loki, encarnando a El que Permanece, una variante de Kang el Conquistador, antes de ser el villano multiversal de Ant-Man y La Avispa: Quantumania, destinado inicialmente a ser también el gran adversario de Vengadores 5, cinta inicialmente titulada Avengers: The Kang Dynasty.

Esto mismo podría suceder si la Casa de las Ideas introdujese a Downey Jr. como Víctor Von Doom en Los Cuatro Fantásticos antes de pasar a ser el gran antagonista que está destinado a ser en la quinta y sexta entrega de los Vengadores, aunque, de momento, toca esperar al estreno el próximo año de The Fantastic Four: First Steps para averiguarlo.