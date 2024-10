Nuevo calendario Marvel con tres misteriosos estrenos: ¿Llega X-Men?

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

El Universo Cinematográfico Marvel está en continua expansión. La saga del Multiverso avanza inexorablemente hacia su desenlace, a pesar de los notables contratiempos, como la reestructuración a raíz del despido de Jonathan Majors, que ha supuesto el fichaje de Robert Downey Jr. como el nuevo gran villano, Doctor Doom. Con la vista puesta en el futuro más allá de Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars, La Casa de las Ideas ha añadido tres nuevas fechas a su calendario de estrenos.

Por el momento no se ha desvelado para qué películas están reservadas las nuevas fechas distribuidas a lo largo de 2028 (para ser más precisos, el 18 de febrero, el 5 de mayo y el 10 de noviembre), pero los fans ya han empezado a especular al respecto. Y es que Marvel tiene muchos proyectos pendientes que todavía no ha situado de manera oficial en su calendario.

SHANG-CHI 2

Según apunta Comicbook, es posible que la cinta prevista para febrero de 2028 sea la secuela de Shang-Chi y la leyenda de los Diez anillos. La película amasó más de 400 millones de dólares en taquilla en un contexto tan difícil como la pandemia y recibió valoraciones muy positivas, por lo que aprovechar el éxito con una segunda entrega parece un paso lógico.

Según algunas informaciones, el personaje de Simu Liu iba a tener un importante papel en el quinto filme de Vengadores, cuando este aún giraba en torno a la figura de Kang el Conquistador, aunque se desconoce si aparecerá en el filme dada la nueva dirección que ha tomado. En todo caso, la posibilidad de una secuela sigue en pie y el propio Liu así lo aseguró.

LLEGADA DE LOS X-MEN

Por otro lado, mayo es una fecha que Marvel suele reservar a proyectos especialmente grandes. De hecho, Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars llegarán el 1 de mayo de 2026 y el 7 de mayo de 2027, respectivamente. Por esto, no sería de extrañar que un año después del desenlace de la Saga del Multiverso, la Casa de las Ideas se meta de lleno en una nueva era, la era mutante.

Y es que, desde que Disney adquiriera los derechos de los X-Men, que habían pertenecido a 20th Century Fox, los fans han estado impacientes por ver a la Patrulla X en acción (y en imagen real) en el UCM. Aunque ya se han dado algunos pasos en esta dirección, por ejemplo, con las apariciones de Patrick Stewart como una variante de Charles Xavier en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y de Kelsey Grammer como Bestia en la escena post-créditos de The Marvels, y más notablemente con Deadpool y Lobezno, que supuso el debut del personaje de Hugh Jackman en la macrofranquicia, no cabe duda de que los mutantes aún deben tener su propia película.

Así, y puesto que es probable que al finalizar la Saga del Multiverso Marvel ponga su foco en los mutantes, es lógico pensar que el 5 de mayo de 2028 sería una fecha propicia para el estreno de una película de los X-Men.

DOCTOR STRANGE 3

En cuanto a la última fecha añadida al calendario, el 10 de noviembre de 2028, podría significar la llegada de una tercera entrega de Doctor Strange. Teniendo en cuenta el importante rol que el hechicero supremo ha jugado desde su debut en la cinta de 2016, es de esperar que el personaje complete una trilogía cinematográfica. Desde luego, la escena post-créditos de la segunda entrega así parecía prometerlo, llegando a presentar a Clea.

En todo caso, los tres proyectos previstos para 2028 siguen siendo un misterio y aunque es mucho lo que puede cambiar hasta entonces, por el momento el calendario de estreno de Marvel Studios queda así:

- Capitán América: Brave New World: 14 de febrero de 2025

- Thunderbolts - 2 de mayo de 2025

- The Fantastic Four: First Steps - 25 de julio de 2025

- Vengadores: Doomsday - 1 de mayo de 2026

- Vengadores: Secret Wars - 7 de mayo de 2027

- Sin título - 18 de febrero de 2028

- Sin título - 5 de mayo de 2028

- Sin título - 10 de noviembre de 2028