Filtrado el fantasmal villano de John Malkovich en Los 4 Fantásticos: First Steps

MADRID, 8 Nov. (CulturaOcio) -

The Fantastic Four: First Steps llegará a las salas de cine el 25 de julio de 2025. Y junto a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, que darán vida a los miembros de la familia más querida de Marvel, el reparto lo completan nombres tan potentes como el de John Malkovich cuyo papel, hasta ahora secreto, ha salido a la luz.

Fue el pasado mes de mayo cuando diversos medios estadounidenses informaron de que Malkovich se uniría al filme de Matt Shakman en un papel no revelado. Según señala ahora Charles Murphy de Murphy's Multiverse, el dos veces nominado al Oscar por sus interpretaciones en En la línea de fuego y En un lugar del corazón, encarnará a uno de los más antiguos enemigos de Los 4 Fantásticos.

Se trata de Ivan Kragoff, más conocido como el Fantasma Rojo. El personaje, que hizo su primera aparición en los cómics de Marvel en 1963 de la mano de los legendarios Stan Lee y Jack Kirby en el número 13 de Los 4 Fantásticos, es un científico ruso que intentó recrear las condiciones que le dieron al cuarteto de héroes sus poderes cósmicos.

Marvel Studios Reportedly Bedeviled by the Prospects of Reteaming with One of 2024’s Biggest Surpriseshttps://t.co/xuLFODSIuu pic.twitter.com/nI2f1FKP8y — Murphy's Multiverse (@MultiverseMurph) November 8, 2024

Así, tras construir su propia nave, se lanzó al espacio con tres peculiares y simiescos compañeros de viaje: el orangután Peotor, el gorila Miklho y un babuino llamado Igor.

Los rayos cósmicos le concedieron increíbles poderes tanto a Kragoff como a sus simios. Peotor desarrolló, al igual que Magneto, un control absoluto sobre el magnetismo; Mikhlo, una monstruosa fuerza como la de Ben Grimm/La Cosa; e Igor, del mismo modo que los mutantes Mística y Morpho, se convirtió en un cambiaformas. Por su parte, el propio Kragoff, la capacidad de hacerse tan intangible como un fantasma a voluntad. Así, el villano adoptó el sobrenombre de Fantasma Rojo.

Lo cierto es que la elección de Malkovich para interpretar a Kragoff en el UCM no resultaría ni mucho menos sorprendente. Pero hasta el momento, ni Marvel ni Kevin Feige se han pronunciado al respecto, de modo que también es posible que acabe interpretando a otro personaje, y los que más suenan entre los fans son el del Mago o Todopoderoso.

En la cinta tampoco se han confirmado que papeles tendrán Paul Walter-Hauser (Richard Jewell, Encerrado con el diablo) que podría encarnar al Hombre Topo o ser la voz del robot H.E.R.B.I.E., ni tampoco el de Natasha Lyonne (Muñeca Rusa), de la que se rumore puede interpretar a Alicia Masters.

En el filme de Marvel Studios Pedro Pascal encarnará a Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby será Sue Storm/Mujer Invisible, Ebon Moss-Bachrach dará vida a Ben Grimes/La Cosa y Joseph Quinn será el encargado de interpretar a Johnny Storm/Antorcha Humana. Dirigida por Matt Shakman a partir de un guion de Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer, The Fantastic Four: First Steps también cuenta en su reparto con Julia Garner como Shalla-Bal/Silver Surfer y Ralph Ineson como Galactus.