Tom Holland aclara su futuro como Spider-Man tras Brand New Day y el final de su etapa en Marvel - SONY PICTURES

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

El futuro de Tom Holland como el trepamuros tras Spider-Man: Brand New Day se desconoce, pues Sony no ha anunciado una quinta película en solitario del personaje y el actor no forma parte del elenco de Vengadores: Doomsday.

En medio de esa incertidumbre, el intérprete ha reconocido que le gustaría participar en la transición hacia una nueva etapa del héroe arácnido, incluso si eso implica ceder el testigo a figuras como Miles Morales, Spider-Gwen o Spider-Woman.

"Para quien venga después, ya sea Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Woman o algo parecido, me encantaría formar parte del desarrollo del siguiente capítulo", afirma Holland en una entrevista con Empire.

"Sea como sea, no lo sé, pero si pudiera hacer lo que Robert Downey Jr. hizo por mí estaría muy feliz marchándome hacia el atardecer balanceándome", añade el actor sobre su hipotética despedida del Universo Cinematográfico Marvel.

La referencia a Downey Jr. no es casual. La versión de Peter Parker interpretada por Holland nació en el UCM bajo la tutela de Tony Stark/Iron Man, que ejerció como mentor del joven héroe en Spider-Man: Homecoming, le abrió la puerta al mundo de los Vengadores y le proporcionó la tecnología que acabaría definiendo buena parte de sus trajes y recursos como héroe.

Por ahora, no hay ningún anuncio que confirme la entrada de un nuevo Spider-Man ni la salida de Holland tras Brand New Day, que llegará a los cines el 29 de julio. El actor, que debutó como Peter Parker en Capitán América: Civil War y suma ya una década vinculado a Spider-Man, no forma parte del elenco de Vengadores: Doomsday ni Vengadores: Secret Wars, películas que cerrarán la Saga del Multiverso el 18 de diciembre de 2026 y el 17 de diciembre de 2027, respectivamente.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY LLEGA A LOS CINES EL 29 DE JULIO

Dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, el reparto confirmado de Spider-Man: Brand New Day incluye el regreso de Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon como Peter Parker, MJ y Ned, respectivamente. El elenco también cuenta con Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk, Jon Bernthal como Frank Castle / El Castigador, Michael Mando como el villano Escorpión, Marvin Jones III como el peligroso Tombstone y Sadie Sink en un papel sin confirmar, pero que los rumores indican que se trata de la poderosa mutante Jean Grey.

"Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado", reza la sinopsis de Brand New Day.