El tremendo final de Euphoria, explicado: ¿Sobrevive Rue (Zendaya)? - HBO MAX

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

La tercera y, según parece, última temporada de Euphoria ha llegado a su fin. Y aquellos que han seguido el viaje de Rue (Zendaya), Cassie (Sydney Sweeney), Nate (Jacob Elordi), Maddy (Alexa Demie), Jules (Hunter Schafer) y compañía desde el estreno de la primera entrega, en 2019, ya pueden discutir sobre si sus destinos han sido los más acertados o no. Y es que conviene repasar el desenlace que se ha dado a cada personaje y, muy en especial, al de Zendaya.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Si hay un aspecto a destacar del octavo episodio de la tercera temporada de Euphoria es que este ha supuesto lo que muchos fans se temían y otros consideraban inevitable: la muerte de Rue Bennett, el personaje encarnado por Zendaya. Un fallecimiento, además, que llega de una forma particularmente cruel y emotiva para el espectador.

El capítulo comienza retomando la acción donde la dejó el anterior, con Faye gritando para despertar a Wayne. Rue trata de escapar y, aunque la persecución (que incluye ser capturada con un lazo y arrastrada por el suelo) la deja aturdida y herida, al final consigue ponerse a salvo. La chica lleva entonces el contenido de la caja fuerte de Laurie a Alamo, y este, aparentemente muy satisfecho con su trabajo, la nombra "empleada del año" y le paga con un fajo de billetes y analgésicos para el dolor.

Tras la huida de la chica, Laurie y los demás se enfrentan a la DEA. Mientras que Faye y Wayne consiguen escapar, la narcotraficante opta por suicidarse antes que ir a la cárcel.

LA MUERTE DE RUE

Por su parte, Rue acude junto a Ali para recuperarse y, cuando ve en la televisión que su amigo Fez (Angus Cloud) ha conseguido escapar de prisión, decide ir a recogerle. No obstante, enseguida queda patente que todo eso no está ocurriendo en realidad, sobre todo cuando la joven trata de llegar hasta su madre en su casa de la infancia. De hecho, cuando Ali se despierta a la mañana siguiente, encuentra a Rue muerta en su sofá.

El personaje de Colman Domingo, al ver las pastillas sobre la mesa, se imagina que la chica habría tomado un analgésico pero, al analizarlos, se da cuenta de que eran, en realidad, fentanilo. Meses más tarde, Ali acude a la que será su última reunión y anuncia que va a encontrar una mejor forma de ayudar.

La ficción se detiene también en Jules llorando la muerte de Rue y pintándola en un lienzo mientras Ellis prepara café.

EL DESTINO DE CASSIE, LEXI Y MADDY Y LA VENGANZA DE ALI

Por otro lado, Cassie acaba ganando lo suficiente para saldar sus deudas, entregándole el dinero a Maddy para que se lo dé a Alamo y pone su casa al servicio de creadores de contenido de OnlyFans. A través de una conversación con Lexi queda patente además que las jóvenes han decidido ocultar la muerte de Nate, siendo la versión oficial que simplemente se marchó y no volvió. En cuanto a Lexi, esta se siente culpable por cómo quedaron las cosas con Rue y revela que haber leído la Biblia que esta dejó atrás la ha ayudado.

Cuando Maddy se encuentra con Alamo para darle el dinero, este sugiere que le gustaría formar una familia con ella, pero el momento se ve interrumpido con la llegada de Ali, que se presenta como "un amigo de Rue", dejando claras sus vengativas intenciones. Al final, el enfrentamiento entre ambos hombres se salda con la muerte de Alamo (en gran parte gracias a Bishop, que había descargado su arma).

En los compases finales del episodio, el personaje de Domingo se dirige en coche al lugar donde Rue se alojaba al inicio de la temporada, se refiera a ella como su hija y se la imagina sonriendo desde el otro lado de la mesa, al fin en paz.