Archivo - Zendaya rompe su silencio sobre su boda secreta con Tom Holland: "Mucha gente ha sido engañada" - ANTONIO GUTIÉRREZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

Zendaya ha abordado los rumores sobre su supuesta boda secreta con Tom Holland después de que su estilista de confianza asegurara a principios de marzo que el enlace ya se había celebrado. Unas especulaciones avivadas por imágenes de esa hipotética ceremonia generadas por inteligencia artificial que se han viralizado en redes sociales y que la actriz ha desmentido rotundamente.

"¿En serio? No he visto ninguno...", respondió distendida y con ironía la actriz de Euphoria y Dune en su visita al programa Jimmy Kimmel Live!, donde el cómico le preguntó por los rumores sobre su matrimonio con el actor de Spider-Man: No Way Home. Zendaya, que no llegó a aclarar si ella y Holland ya se han casado, sí se pronunció sobre las supuestas fotografías de la ceremonia que se han viralizado en redes sociales.

"Mucha gente ha sido engañada. Mientras yo estaba simplemente por ahí, en la vida real, la gente me decía: 'Dios mío, tus fotos de boda son preciosas'. Y yo contestaba: 'Cariño, son IA. No son reales'", desveló Zendaya, que añadió que la confusión no se limitó a desconocidos o usuarios de redes sociales, sino que también afectó a "mucha gente" de su entorno más cercano.

Zendaya and Tom Holland's WEDDING PICTURE! pic.twitter.com/ZzJbspp6iF — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) March 2, 2026

La intérprete, que fue a Jimmy Kimmel Live! a presentar El drama, película que protagoniza junto a Robert Pattinson y llegará a los cines el 29 de mayo, contó que varias de esas personas incluso se molestaron al pensar que no habían sido invitadas a la supuesta boda privada con Holland.

En su visita al programa, Zendaya también siguió el juego a los rumores y desde el plató compartió un falso vídeo exclusivo de la ceremonia construido a partir de una escena de El drama. En las imágenes, aparece casándose con un personaje al que se le ha añadido de forma deliberadamente rudimentaria un recorte del rostro de Holland.

Zendaya brought to 'Jimmy Kimmel Live!' an exclusive video from her alleged wedding to Tom Holland that is 100% definitely not A.I. pic.twitter.com/qVc2KhLDOn — LateNighter (@latenightercom) March 17, 2026

"LA BODA YA HA OCURRIDO" SEGÚN EL ESTILISTA DE ZENDAYA

Las palabras de la actriz llegan apenas unas semanas después de que Law Roach avivara todavía más las especulaciones. En una entrevista concedida a Access Hollywood durante los Actor Awards 2026, el estilista aseguró entre risas que la boda entre Zendaya y Tom Holland ya se había celebrado. "La boda ya ha ocurrido. Te la has perdido", reveló entonces. "Es totalmente cierto", remató cuando el periodista le pidió que confirmara si hablaba en serio. Por el momento, no hay confirmación oficial por parte de la pareja.

Los rumores de compromiso entre Holland y Zendaya se dispararon en enero de 2025, cuando la actriz acudió a los Globos de Oro con un anillo de diamantes en el dedo anular, lo que alimentó los rumores que posteriormente fueron confirmados por TMZ citando fuentes cercanas a los intérpretes. Según el mismo medio, la pedida se habría producido entre Navidad y finales de 2024 de forma discreta y privada.

Aunque ni Zendaya ni Tom Holland han compartido una fecha exacta, el inicio de su romance se sitúa de forma recurrente en el rodaje de Spider-Man: Homecoming, filme de 2017 donde interpretaron por primera vez a Peter Parker y MJ. Tras protagonizar también sus secuelas, Lejos de casa y No Way Home, ambos retomarán sus personajes en Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines el 31 de julio y está dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos).

Brand New Day no es el único proyecto de 2026 en el que ambos intérpretes coincidirán. Dos semanas antes, el 17 de julio, se estrena en cines La Odisea, la descomunal superproducción de Christopher Nolan que adapta el poema épico de Homero donde Holland dará vida a Telémaco y Zendaya encarnará a la diosa Atenea. Entre otros, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o y Charlize Theron forman parte del elenco.