Shrek vuelve a los cines para celebrar sus 25 años

Shrek en la primera película de la saga - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Shrek volverá a los cines el próximo viernes 29 de mayo con motivo de su 25 aniversario. Universal Pictures ha anunciado el reestreno de la primera película de la famosa saga de animación basada en el libro de William Steig que arrancó en 2001.

Shrek recaudó más de 484 millones de dólares en todo el mundo e hizo historia al inaugurar la categoría de mejor película de animación en los Premios Oscar, alzándose con la estatuilla en la 74.ª edición celebrada en 2002.

Desde su estreno, la cinta producida por DreamWorks se ha consolidado como un título icónico y atemporal, conquistando a generaciones de espectadores con su humor irreverente, personajes inolvidables y gran corazón.

El éxito de la primera entrega allanó el camino a las secuelas Shrek 2 (2004), Shrek Tercero (2007) y Shrek, felices para siempre (2010). Estos filmes exploran nuevos episodios en la vida del protagonista desde la relación con los padres de Fiona hasta su crisis de mediana edad.

Las cuatro primeras películas han recaudado casi 3.000 millones de dólares en todo el mundo y han dado lugar a un musical de Broadway que obtuvo ocho nominaciones a los premios Tony, populares eventos y atracciones en los parques temáticos de y también al spin-off El Gato con Botas (2011) y su secuela El Gato con Botas: El último deseo (2022), que fue nominada al Oscar.

SHREK 5 TENÍA PLANEADO SU ESTRENO PARA EL 25 ANIVERSARIO DE LA SAGA

Este reestreno ayudará a que la espera para el estreno de Shrek 5 se haga más amena para los fans. La cinta, que tenía prevista su lanzamiento en diciembre de este año, fue retrasada al 30 de junio de 2027. Aunque el estudio no aclaró los motivos del retraso, éste llegó tras las quejas de los nuevos diseños de los personajes.

No es la primera vez que una película de animación sufre un retraso tras las críticas de los fans por el nuevo diseño de los personajes. Algo similar ocurrió con Sonic, la película, cuyo diseño inicial del erizo titular fue tan criticado que finalmente se cambió. Muchos esperan que el estudio reconsidere volver a cambiar el aspecto de Shrek, Asno y Fiona en Shrek 5.