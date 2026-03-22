El final de Peaky Blinders. El hombre inmortal: ¿Qué ha sido de Tommy Shelby? - NETFLIX

MADRID, 22 Mar. (CulturaOcio) -

Peaky Blinders: El hombre inmortal ha llegado a Netflix. Desde hace tiempo se sabe que la cinta no supone el final de la exitosa franquicia de Steven Knight, pues está confirmada una secuela televisiva ambientada en 1953, pero desde el principio ha prometido ser el adiós de su personaje más representativo, Thomas Shelby. Y efectivamente, la cinta ofrece un cierre al líder del grupo criminal de Birmingham en el que conviene detenerse.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

La película comienza varios años después de los eventos de la sexta temporada de Peaky Blinders, que terminaba con Tommy marchando al horizonte sobre un caballo blanco, aparentemente, dispuesto a iniciar otro capítulo en su vida (uno más pacífico).

En concordancia con esto, en los primeros compases del filme, el personaje de Cillian Murphy se presenta viviendo apartado, en una mansión ruinosa, con la única compañía de Johnny Dogs y los fantasmas de su pasado (entre los que se encuentra su hermano Arthur).

A pesar de su reticencia inicial, la irrupción de Kaulo, hermana gemela de la madre de Duke, empuja a Tommy a regresar a Birmingham para salvar a su hijo de sí mismo. El joven, encarnado por Barry Keoghan en esta cinta (en la serie había sido interpretado por Conrad Khan), se ha hecho con el control de los Peaky Blinders, siendo más violento de lo que lo fuera su padre y sin sus escrúpulos, dispuesto incluso a formar parte del plan de los nazis para desestabilizar Gran bretaña.

Tras reconectar con su padre, Duke decide ayudarle a frenar el complot fascista y acabar con su jefe, Beckett. Por otro lado, su tía Kaulo le dice que tendrá que matarlo al final para salir de su sombra, una traición de la que Tommy es plenamente consciente y, aun así, sigue adelante con el plan.

Mientras unas barcazas con explosivos se acercan a los nazis y el almacén donde tienen el dinero falso, Tommy recorre un túnel, reviviendo su traumático pasado como zapador para acercarse al lugar donde se encuentra Beckett.

El villano logra salir indemne del primer ataque y se dispone a escapar en un coche. Impasible, Tommy se planta enfrente de la trayectoria del vehículo, esperando el momento perfecto para disparar, recibiendo él mismo dos balazos antes de apretar el gatillo y matar a Beckett.

A pesar de las instrucciones de su tía, Duke trata de salvar a su padre, evitando que sea atropellado, pero es ya demasiado tarde. Las heridas que ha recibido Tommy son mortales y el gánster, comparándose con un caballo, le pide a su hijo que acabe con su sufrimiento.

EL FINAL DE TOMMY SHELBY

La cinta no deja duda alguna al respecto, Tommy Shelby ha luchado su última batalla, encontrando al fin en brazos de la muerte la paz que por tanto tiempo había buscado. Se trata así de un final agridulce ya que, a pesar de que el antaño poderoso líder de los Peaky Blinders era una sombra de sí mismo, consumido por la culpa y atormentado por los fantasmas de todos sus fallecidos, sale de su exilio autoimpuesto en un acto final de redención, salvando a su hijo y ayudando al país.

Los últimos compases del filme muestran el funeral de Tommy. Su cuerpo arde dentro de un carromato, tendido sobre el dinero falso y rodeado de fotos de sus seres queridos. "Dadle mi coche a Johnny Dogs; mi vino, al pub Garrison; mis caballos, a quien no vaya a hacerlos trabajar; mis balas, a alguien que no les ponga nombre y mis pistolas, a quien no vaya a usarlas", dice la voz en off de Tommy a modo de testamento.

"Hubo un tiempo en que casi lo tuve todo. Pero 'casi' no cuenta. Mas en todo momento tuve a mi familia. Ahora nos reuniremos, donde quiera que nos acepten. Quemad mi cuerpo, que mis cenizas se dispersen. Soy libre", termina el monólogo. Mientras observa el fuego, Duke se coloca solemnemente la gorra de los Peaky Blinders, consolidándose como el digno sucesor del gran Tommy Shelby.