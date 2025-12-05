Peaky Blinders: El hombre inmortal, el final de Tommy Shelby ya tiene fecha de estreno en Netflix

MADRID, 5 Dic. (CulturaOcio) -

Peaky Blinders: El hombre inmortal, la película que pondrá punto y final a la historia de Tommy Shelby, que no a la saga que continuará con más producciones, ya tiene fecha de estreno en Netflix. El servicio de streaming ha anunciao que la cinta dirigida por Tom Harper y con el guión de Steven Knight se estrenará en Netflix el 20 de marzo de 2026. Además, la plataforma ha anunciado que el filme también contará con un estreno limitado en cines a partir del 6 de marzo, al menos en Estados Unidos.

"Birmingham, 1940. En pleno caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a regresar tras un exilio autoimpuesto para enfrentarse a su ajuste de cuentas más destructivo hasta la fecha. Con el futuro de su familia y del país en juego, Tommy deberá afrontar sus propios demonios y decidir si se enfrenta a su legado o lo reduce todo a cenizas. Por orden de los Peaky Blinders", reza la sinopsis oficial de la película.

Además, la plataforma ha presentado el primer póster oficial del filme, protagonizado por su gran estrella: Cillian Murphy. El ganador del Oscar por Oppenheimer aparece montado a caballo y entre las sombras con el rostro ensangrentado y caracterizado como el icónico Tommy Shelby.

The legendary gypsy gangster Tommy Shelby returns in Peaky Blinders: The Immortal Man. In select cinemas 6 March and on Netflix 20 March 2026. pic.twitter.com/vBKWXBbb6y — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) December 5, 2025

Además de Murphy, y del resto de rostros conocidos de la serie, el elenco de Peaky Blinders: El hombre inmortal incluye notables incorporaciones como Rebecca Ferguson (Dune, Una casa llena de dinamita), el nominado al Oscar Tim Roth (Reservoir Dogs, Los odiosos ocho), Sophie Rundle (Gentleman Jack), así como el nominado al Óscar Barry Keoghan (Saltburn, Almas en pena de Inisherin) y el ganador del Emmy Stephen Graham (Adolescencia, Springsteen: Deliver Me From Nowhere).

El pasado mes de octubre, Netflix anuncio una serie secuela de Peaky Blinders ambientada en 1953, en plena postguerra y, 13 años después de los acontecimientos relatados en El hombre inmortal, centrada en una nueva generación de los Shelby. La ficción ya tiene confirmadas dos temporadas compuestas por 6 episodios de 60 minutos cada una.

"Me entusiasma anunciar este nuevo capítulo en la historia de Peaky Blinders. Una vez más, estará arraigado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo de Birmingham. La nueva generación de Shelbys ha tomado el timón y será un viaje increíble", prometió Knight.