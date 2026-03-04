Cillian Murphy, sobre los nazis en Peaky Blinders: "Es muy perturbador que hoy haya gente que se alinee con ellos"

Cillian Murphy, sobre los nazis en Peaky Blinders: "Es muy preocupante que hoy haya gente que se alinee con ellos" - NETFLIX

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

El 20 de marzo llega a Netflix la que promete ser la última aventura de Tommy Shelby, Peaky Blinders: El hombre inmortal. Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, la cinta enfrenta al icónico líder criminal de Birmingham con amenazas relacionadas con los nazis, si bien el actor que le da vida, Cillian Murphy, remarca que presenta el tema de una forma más "ligera" que otras películas.

En una entrevista concedida a The Telegraph se señaló cómo el filme presenta claramente a los nazis como los malos mientras que actualmente, y sobre todo en redes sociales, "personas como el comentarista político Nick Fuentes dicen abiertamente que están alineados con ellos". "Eso es profundamente perturbador", expuso Murphy en respuesta.

"Pero esta película lo trata con ligereza, no es La zona de interés, por decirlo así", indicó el intérprete, estableciendo así una clara diferencia entre el filme de Peaky Blinders, que es más bien una historia de gánsteres, con el drama de 2023 sobre el Holocausto.

"Mira, lo último en lo que quiero involucrarme es en un trabajo moralista o dogmático, porque las películas nunca deben decirte cómo sentir. Solo deben plantear preguntas", expresó el actor. "Esta debería ser una película de acción entretenida con un gran corazón, pero si quieres analizarla más detenidamente, también podría resultar provocativa. El mejor entretenimiento 'mainstream' funciona simultáneamente en esos niveles", añadió.

LOS DOS NIVELES DE OPPENHEIMER

En este sentido, refiriéndose a la película que le valió un Oscar a mejor actor, Murphy razonó que, "si quieres hablar sobre dónde nos encontramos en el mundo y ver lo cerca que estamos del puto Armagedón nuclear, puedes pensar en Oppenheimer en ese sentido". No obstante, apuntó también que "si solo quieres ver una gran película con grandes explosiones, también está bien".

Dirigida por Tom Harper y con guion de Steven Knight, Peaky Blinders: El hombre inmortal cuenta también en su elenco con Barry Keoghan, Tim Roth, Rebecca Ferguson, Stephen Graham, Sophie Rundle, Jay Lycurgo y Ned Dennehy, entre otros. La cinta está producida por los propios Murphy, Knight, Guy Heeley y Patrick Holland.