El final de Avatar Fuego y ceniza: ¿Quién muere y qué sucede con Quaritch y Varang?

El final de Avatar Fuego y ceniza, explicado: ¿Qué sucede realmente con Quaritch y Varang? - DISNEY

MADRID, 19 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está en cines Avatar: Fuego y Ceniza, tercera entrega de la saga creada por James Cameron donde el conflicto ya no se limita al choque entre humanos y na'vi, sino que enfrenta a distintos clanes nativos. En medio de esta Pandora en guerra y tras la muerte de Neteyam en 'El sentido del agua', Jake y Neytiri intentan mantener unida a su familia en pleno duelo y bajo el asedio constante de los invasores.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El tramo final del largometraje, que tiene una duración de 3 horas y 15 minutos, arranca con la pérdida de la principal ventaja estratégica de Jake, el secreto de su ubicación. Tras una prolongada búsqueda, Miles Quaritch y su nueva aliada, Varang, líder del Pueblo de la Ceniza, logran dar con el refugio de la familia Sully entre los Metkayina. La irrupción obliga a Jake a rendirse y provoca su captura y la de Spider, adolescente humano criado junto a los na'vi y, al mismo tiempo, hijo biológico del antagonista.

Quaritch se lleva a Jake a la base humana y lo exhibe como trofeo, mientras se le presenta como un criminal de guerra y como señal de que los humanos están listos para imponerse en Pandora. Por su parte, la general Ardmore, máxima autoridad militar de la RDA, observa con recelo la alianza de Quaritch con Varang y sus asaltantes, al interpretarla como un indicio de que el coronel empieza a ablandarse en su relación con los na'vi; una sospecha que Jake intenta explotar con una súplica directa para que entre en razón y se vuelva contra la RDA. Quaritch lo rechaza, pero Neytiri se aproxima para desencadenar el rescate.

La huída se articula en dos frentes. Por un lado, Spider logra salir de su celda usando como herramienta la placa de identificación de su padre. Por otro, Neytiri ejecuta una ofensiva de distracción contra la RDA y los asaltantes de Varang. La huida de Jake, sin embargo, no sería posible sin un apoyo desde dentro, pues el doctor Garvin, científico humano harto de la caza de tulkun y del rumbo moral de la operación, proporciona ayuda decisiva para desbaratar el control del complejo y facilitar la evasión. El resultado es una fuga costosa para la RDA y humillante ante sus propias filas, hasta el punto de que Quaritch queda señalado y apartado al ser responsabilizado del fiasco público.

La película presenta entonces el incómodo dilema de qué hacer con Spider, que comienza a representar un peligro por una condición extraordinaria. El adolescente demuestra la capacidad de respirar el aire de Pandora sin máscara, por lo que Jake sopesa la idea de sacrificarlo para evitar que los humanos den con él y consigan replicar la habilidad. Finalmente decide no hacerlo, y ese gesto marca un punto de inflexión desde el que la familia Sully deja de actuar a la defensiva y se prepara para forzar el choque.

VUELVE TORUK MAKTO

Con Jake de nuevo localizado y la migración de los tulkun en ciernes, la RDA concentra recursos para arrasar el litoral Metkayina. Los Sully, junto a Payakan, tulkun proscrito y aliado de la familia, lanzan una petición desesperada al consejo de su especie para que rompan su voto de no violencia y combatir.

Ante el riesgo de derrota, Jake toma la decisión de recuperar su vínculo con Toruk, la enorme bestia aérea asociada a la figura del Toruk Makto, el jinete destinado a unir clanes en tiempos de conflictos extremos. Al reclamar de nuevo ese título, Jake declara que la guerra ha alcanzado un umbral en el que ya no basta con sobrevivir y que hay que coordinar una coalición y golpear con fuerza.

La batalla estalla cuando los tulkun, finalmente, entran en combate y causan daños masivos en los buques humanos. Durante un instante, la resistencia parece dominar el enfrentamiento marítimo, en parte porque el no esperado ataque de estas criaturas desorganiza la superioridad tecnológica de la RDA. Sin embargo, Quaritch, Varang y una horda de asaltantes del Pueblo de la Ceniza irrumpen para dar la vuelta a la situación, elevando la carnicería y aislando a los protagonistas hasta superarlos en número y potencia.

KIRI RECONECTA CON EYWA

Con todo al borde del colapso, entra en juego Kiri, hija adoptiva de Jake y Neytiri y personaje con una sensibilidad única hacia Eywa. El personaje decide hacer algo que se le había advertido como potencialmente mortal y, con ayuda de Tuk y Spider, se vincula a Eywa. El filme ofrece por primera vez una visión directa de la verdadera forma o manifestación de Eywa, ampliando la dimensión casi religiosa del universo Avatar.

La petición de Kiri tiene efecto inmediato y múltiples criaturas acuáticas de Pandora actúan coordinadas contra los colonizadores humanos. La intervención de Eywa devuelve la ventaja a los na'vi y empuja a los humanos a un repliegue que, en apariencia, cierra la amenaza militar.

Con la RDA en retirada, la película concentra su último aliento en los duelos personales. Jake y Spider se enfrentan a Quaritch en un combate cargado de resentimiento y de vínculo paterno-filial no resuelto. Al mismo tiempo, Neytiri fija su objetivo en Varang, a quien responsabiliza de la devastadora pérdida Ronal, líder espiritual y guerrera Metkayina que muere cuando da a luz después de haber sido herida gravemente en combate. Neytiri logra imponerse en ese duelo, pero Varang escapa del campo de batalla.

Mientras tanto, Jake y Quaritch paran de pelear cuando Spider está a punto de caer por un precipicio. Los dos colaboran juntos por el bien del muchacho y lo rescatan. Cuando el humano se salva, la llegada del resto de los Sully reactiva el conflicto con Quaritch y este se arroja al vacío y desaparece en las profundidades.

Así, en el desenlace de Fuego y ceniza, la gran ofensiva se contiene, la fe de Kiri en Eywa se refuerza y la caza de tulkun se frena, por lo menos, a corto plazo. No obstante, Varang sigue libre y Quaritch, del que no se ve ni el impacto de su caída ni su cadáver, podría estarlo también.