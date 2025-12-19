¿Tiene Avatar 3: Fuego Y Ceniza Escena Post-Creditos? - DISNEY

MADRID, 19 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está en cines Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la taquillera saga. James Cameron vuelve a recorrer cielo, tierra y mares de Pandora para continuar con las aventuras de la familia Sully el resto de na'vi que tendrán que hacer frente a nuevos enemigos y peligros. Y, tratándose de una franquicia tan popular, no son pocos los que se hacen la misma preguntas: ¿Tiene Avatar: Fuego y ceniza escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos. También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como ejemplo reciente.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o TRON. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

Y en el caso de la nueva entrega de la franquicia de James Cameron, la respuesta es negativa. Avatar: Fuego y ceniza no cuenta con una escena extra ni durante ni después de los títulos de crédito. Aunque las las escenas post-créditos se han hecho populares en el ámbito de las franquicias cinematográficas, no es una herramienta que Cameron use habitualmente, de hecho... las otras películas de Avatar tampoco han incluido ninguna.

Y, como en el caso de las entregas anteriores, la ausencia de una secuencia extra no indica nada sobre el futuro de una franquicia cuya continuidad, a pesar de haber recaudado más de 5.200 millones de dólares en taquilla con dos películas, Cameron insite en que está en el aire.

Así, aunque ya se ha rodado gran parte de Avatar 4, no hay absolutamente ninguna garantía de que la cuarta entrega, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2029, finalmente vea la luz. El propio Cameron ha reiterado en varias ocasiones que si Fuego y ceniza no repite el taquillazo de sus dos entregas anteriores, que a día de hoy son dos de las tres películas más taquilleras de la historia del cine, la saga, que cuenta con unos mastodónticos costes de producción, podría terminar aquí.