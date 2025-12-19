¿Cuándo Hay Que Ir Al Baño En Avatar: Fuego Y Ceniza? - DISNEY

MADRID, 19 Dic. (CulturaOcio) -

Avatar: Fuego y ceniza ya ha aterrizado en los cines y, con nada menos que 3 horas y 17 minutos de metraje, promete ser un impresionante espectáculo audiovisual... que pondrá a prueba sus vejigas. Así, la extensa duración de la cinta, muchos fans se hacen la misma pregunta: ¿cuándo es el mejor momento para ir al baño durante la película?

Y, aunque aquí se ofrecen distintas alternativas para resolver tamaña (y puede que incluso urgente) cuestión, el director de la criatura, James Cameron también ha señalado cuándo es el mejor momento para levantarse de la butaca.

El medio especializado Screenrant señala dos momentos en los que los espectadores podrían abandonar la sala durante unos minutos sin perderse ningún momento clave de la historia. Una primera opción sería cuando ha transcurrido poco más de una hora de película, en el momento en el que Jake empieza a discutir con Neytiri en los arrecifes del clan de los Metkayina.

Se trata de una conversación que ya se muestra en parte en uno de los avances de la película, cuando Jake le dice a su mujer, atormerntada tras el asesinato de su hijo mayor, que tiene que dejar de vivir con tanto odio. Además, gran parte de lo que discuten tiene que ver con acontecimientos de Avatar 2, con los que se presupone que los espectadores ya están familiarizados.

La segunda opción que propone el medio se situaría durante el segundo acto de la película. Se trata de los momentos posteriores al reencuentro entre Jake y Toruk, unas secuencias que ya fueron también mostradas en gran parte en tráileres y diversos avances promocionales de esta tercera entrega de Avatar.

EL MEJOR MOMENTO PARA IR AL BAÑO, SEGÚN JAMES CAMERON

El propio director de la cinta también ha compartido cuál es, en su opinión, el momento propicio para que los espectadores se levanten de su asiento durante la película. "Tres horas y diecisiete minutos de película, y luego podéis iros durante los créditos", bromeó el cineasta en una entrevista concedida a CBR.

"Bueno, esperad a que salgan los míos, ¿no? Luego iros. Sí, pero los míos primero, así que no os vayáis tan rápido", matizó Cameron, instando a los espectadores a que no se levanten de sus asientos hasta ver su nombre aparecer en la gran pantalla.

Además, compartió un consejo con los fans: "Las palomitas están bien, sí, porque tienen sal y, por ósmosis, eso reduce la cantidad de orina que se produce, ¿no? Así es como consigo aguantar una película de tres horas a mi edad, comiendo muchas palomitas". "También, ya sabéis, si elegís quizá el final del segundo acto, tenéis que correr. Y, ya sabéis, corred", reiteró.

"Creo que de lo que estamos hablando aquí es de la fuerza o el poder únicos de la experiencia de ir al cine", reflexionó. "Cuando estás en casa y ves algo en streaming, o dondequiera que lo veas, puedes pausarlo. Tienes control sobre el flujo del medio. Y a la gente le gusta eso", señaló, asegurando que los espectadores que optan por la gran pantalla "renuncian a ese control en favor de la experiencia y simplemente se dejan llevar".