Varang persigue a la familia de Jake Sully en el primer y trepidante clip de Avatar: Fuego y ceniza - DISNEY

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Avatar: Fuego y ceniza llegará a los cines el 19 de diciembre. A poco más de un mes para su estreno, ya ha salido a la luz un primer y trepidante clip de esta tercera entrega de la épica franquicia de ciencia ficción creada por James Cameron, con Varang (Oona Chaplin) persiguiendo a la familia de Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña).

Tal y como puede apreciarse en el vídeo, las imágenes muestran a la temible líder del clan de la ceniza persiguiendo, junto a varios integrantes de su tribu, a Spider, Lo'ak, Tuk y Kiri por los profundos bosques de Pandora. Mientras Varang parece disfrutar de su cacería, los vástagos de Sully y Neytiri consiguen mantenerse unidos y llegar indemnes hasta el río, donde son arrastrados por la corriente.

"¿Qué decía papá?", le pregunta Lo'ak a Kiri. "Los Sully no se rinden", dice Kiri. "Exacto. Los Sully no se rinden", responde su hermano. Pero cuando Varang y su clan, los Mangkwan, quienes les pisan los talones, parecen perder su rastro una vez se topan con el río.

The first clip from 'AVATAR: FIRE AND ASH' has been released.



In theaters on December 19.pic.twitter.com/AAUx1alDdQ — Complex Pop Culture (@ComplexPop) November 17, 2025

"Con Avatar: Fuego y Ceniza, James Cameron transporta al público de vuelta a Pandora en una nueva y envolvente aventura con Jake Sully (Sam Worthington), el marine convertido en líder Na'vi, la guerrera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully", reza la escueta sinopsis oficial del filme.

Dirigida por Cameron y con una duración de 3 horas y 15 minutos, esta tercera entrega de Avatar también incluirá en su reparto a Sigourney Weaver, CCH Pounder y Bailey Bass, así como la incorporación de Michelle Yeoh al elenco. Además, Kate Winslet regresará como Ronal y David Thewlis dará vida a Peylak, el líder de los Wind Traders.