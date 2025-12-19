Las previsiones en taquilla de Avatar: Fuego y ceniza son potentes pero más bajas que las de Avatar 2: ¿Peligra la saga?- DISNEY

MADRID, 19 Dic. (CulturaOcio) -

El estreno de Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la saga creada por James Cameron, es inminente. El filme aterriza en las salas dispuesto a arrasar y repetir el éxito de las películas anteriores que amasaron casi 5.300 millones de dólares entre las dos. Y aunque Avatar 3 sin duda será uno de los estrenos más potentes del año, las previsiones de los expertos la sitúan por debajo de las altas expectativas... y de entregas anteriores.

Según apunta Deadline, se prevé que Avatar: Fuego y ceniza recaude en torno a 340 y 380 millones de dólares en taquilla a nivel global en el fin de semana de su estreno.

Por su parte, Variety reduce la horquilla a una cifra entre 340 y 365 millones de dólares. Además, el medio estadounidense subraya que el nuevo filme de James Cameron no necesitaría sobrepasar la barrera de los 2.000 millones, que superaron ambas entregas anteriores, para ser un éxito si no fuera por su desorbitado presupuesto, que solo puede justificarse con una descomunal recaudación en taquilla a nivel global.

La segunda entrega de la saga, Avatar: El sentido del agua, arrancó en taquilla con una recaudación de 444 millones de dólares a nivel global. Estrenada en diciembre de 2022, la película acabó superando los 2.300 millones de dólares. El primer filme, que vio la luz en 2009, es todavía la película más taquillera de la historia con casi 3.000 millones de dólares.

Por el momento, la preventa de entradas en Estados Unidos de Avatar 3 se sitúan un 30% por debajo de las de su predecedora, que recaudó 134,1 millones de dólares en su estreno en el país, frente a los 77 millones de dólares de la original de 2009. Por su parte, se prevé que Fuego y ceniza recaude en torno a 90 y 105 millones en Estados Unidos el fin de semana de su estreno.

Avatar 3 ve la luz en condiciones diferentes que El sentido del agua, que llegaba a las salas trece años después de la primera película, generando así una expectación que benefició a la película en términos de recaudación. Sin embargo, Fuego y ceniza llega a los cines tan solo tres años después que su predecesora y con la taquilla a la baja.

James Cameron ya manifestó que el futuro de la franquicia dependerá de la recaudación de Avatar 3. "No tengo ninguna duda de que Fuego y ceniza recaudará muchísimo dinero; la cuestión es si será suficiente para justificar más películas", aseguró el cineasta en el pópdcast The Town, donde se mostró tranquilo ante la posibilidad de despedirse de la saga de forma prematura: "Si todo termina aquí, perfecto. Quedará un único cabo suelto y lo cerraré con un libro".