El final de Amanecer en la cosecha, explicado: ¿Cómo gana Haymitch los Juegos del Hambre y qué ocurre después? - LIONSGATE

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

Amanecer en la cosecha, la nueva precuela de Los juegos del hambre, ya ha llegado a los cines. La película traslada su trama al año en que Haymitch Abernathy, que posteriormente se convertiría en el mentor de Katniss y Peeta, sobrevivió a la infame competición. Así, el filme muestra cómo fue ese camino hacia una victoria que no haría sino condenarle a una vida de sufrimiento. Pero, ¿cómo ganó Haymitch los Juegos y que ocurrió en su regreso al Distrito 12?

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Aunque el final de Amanecer en la cosecha podría parecer previsible, pues las entregas de la saga ambientadas en años posteriores revelan que Haymitch sobrevivió a los Juegos, la película profundiza en cómo ese tormento no se limitó a su paso por la competición. Una edición que, además, fue especialmente violenta al coincidir con el Segundo Vasallaje.

Esto significa que, cada 25 años, los Juegos presentan una nueva y letal norma, que en este caso fue que hubiera el doble de tributos de lo habitual, es decir, cuatro por cada distrito. Haymitch fue uno de los elegidos y, al igual que haría Katniss en el futuro siguiendo de alguna forma sus pasos, el personaje de Joseph Zada intenta sabotear los Juegos desde dentro.

En los últimos compases de la competición, los únicos tributos en pie acaban siendo Haymitch, su compañera del Distrito 12 Maysilee (McKenna Grace) y su aliada del 6, Wellie (Rada Rae), frente a la veterana Silka (Laura Marcus), del bando de los tributos profesionales. A pesar de que Haymitch está dispuesto a morir con tal de hacer saltar la arena por los aires, acaba convirtiéndose en el único superviviente.

Maysilee muere atacado por las atroces aves de la arena, mientras que Wellie es asesinada por Silka. Sin embargo, la muerte de está última es algo menos violenta que en la novela original de Suzanne Collins, donde la tributo del 1 acaba con la joven Wellie decapitándola brutalmente.

Sus conocimientos sobre la arena serán lo que acabe salvando al personaje de Zada pues, cuando su contrincante le lanza su hacha, prevé que el arma rebotará en el campo de fuerza, y acaba impactando contra la propia Silka. Haymitch intenta aprovechar sus últimos momentos en la arena para intentar destruirla detonando sus explosivos, pero sus esfuerzos terminan siendo inútiles.

LA VUELTA AL DISTRITO 12 DE HAYMITCH TRAS LOS JUEGOS

Tras los Juegos, el presidente Snow (Ralph Fiennes) no está dispuesto a permitir que los actos de rebeldía de Haymitch contra el Capitolio queden impunes. Así, de vuelta en el Distrito 12, lo primero que encontrará el protagonista serán los ataúdes de sus compañeros de distrito, Maysilee, Louella (Molly CcCann) y Wyatt (Ben Wang).

No contento con eso, Snow orquesta el asesinato de los únicos familiares de Haymitch, su madre y su hermano Sid, que atribuye falsamente a un incendio accidental en su casa. Por último, en un acto que pone de manifiesto su crueldad sin límites, el presidente tiende una trampa a Haymitch para que le dé unas gominolas a su novia, Leonore Dove (Whitney Peak), sin saber que están envenenadas.

Los últimos compases de la película muestran a Haymitch atrapado en un bucle de sufrimiento, obligado a mentorizar a los tributos de su distrito cada año y viendo cómo mueren en la arena. Sin embargo, 24 años después, Katniss y Peeta acabarán continuando su legado y liderando la rebelión contra el Capitolio, convirtiéndose en una suerte de familia elegida para él cuando finalmente logran poner fin al terror en Panem.