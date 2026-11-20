El regreso de Katniss (Jennifer Lawrence) y Peeta (Josh Hutcherson) en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, explicado - LIONSGATE

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, la nueva película de la saga basada en los libros de Suzanne Collins, ya ha aterrizado en cines. La cinta traslada su trama 24 años antes de la primera película de la franquicia para relatar los Juegos en los que participó Haymitch Abernathy cuando era joven y que le convirtieron en mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark. Dos personajes que la saga ha recuperado en esta entrega, tendiendo así un puente entre la precuela y la trilogía original.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Tras sobrevivir al baño de sangre que supuso su paso por los Juegos -en un año especialmente letal al tratarse del Vasallaje de los Veinticinco, en el que se duplicó el número de tributos-, Haymitch, a quien da vida en su versión joven Joseph Zada, vuelve al Distrito 12. Allí, los horrores continúan, pues pierde a su familia y a Leonore Dove (Whitney Peak) a manos del Capitolio.

Como antiguo vencedor, de ahora en adelante Haymitch se verá obligado a mentorizar a los tributos que participen en los Juegos, cuyos ataúdes verá llegar desde la arena año tras año. Todo este sufrimiento explica tanto el alcoholismo como la actitud derrotista y profundamente pesimista que caracteriza al Haymitch de Woody Harrelson en la primera película, donde se limitará a aconsejar a Katniss y Peeta que traten de permanecer con vida.

LOS ECOS DEL DÍA DE LA COSECHA TRAS EL FIN DEL CAPITOLIO

El final de Amanecer en la cosecha recupera precisamente a los personajes de Lawrence y Hutcherson para mostrar cómo acaban convirtiéndose en el principal apoyo de Haymitch, de nuevo encarnado por Harrelson, años después de acabar con el Capitolio. En esta escena, Katniss y Peeta le desean feliz cumpleaños a su antiguo mentor. Se trata de un día que resulta especialmente doloroso para él, pues coincide precisamente con el Día de la Cosecha, en el que cada año se hacía el sorteo de tributos para los Juegos.

En los compases finales del filme, Haymitch aparece dando de comer a los gansos que cría en memoria de Lenore Dove, después de que Katniss y Peeta le agradezcan su contribución a la caída del Capitolio. Él a su vez les da las gracias a ellos, que en su paso por los Juegos continuaron la chispa que él encendió saboteando la arena y, posteriormente, liderando la rebelión.