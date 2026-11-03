Mckenna Grace rechaza escenas "de desnudo o sexuales" porque quiere ser "princesa de Disney algún día"

Mckenna Grace dice que rechaza escenas "de desnudo o sexuales" porque quiere "ser una princesa de Disney algún día" - CONTACTO

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Mckenna Grace dará vida a la tributo del Distrito 12 Maysilee Donner en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, que llegará a los cines el 20 de noviembre. La actriz ha asegurado que rechaza cualquier papel que requiera escenas de desnudo porque considera que podría alejarla de uno de sus grandes sueños profesionales: interpretar a una princesa Disney.

En una entrevista con motivo del estreno de la nueva película de la franquicia basada en las novelas de Suzanne Collins, al ser preguntada si hay algún papel que rechazaría, Grace afirmaba que, "en este punto" de su carrera, "definitivamente" no estaría dispuesta a hacer "desnudos ni nada muy hipersexual". "Respeto a cualquiera que lo haga, pero a mí me da pánico. No sé si eso cambiará alguna vez", explica en una entrevista concedida a Cosmopolitan.

"No es que solo haga cosas inocentes -a mi personaje en Scream, Ghostface literalmente le arrancan las tripas-, pero mi sueño es intentar ser una princesa de Disney algún día", sostiene Grace, que tiene en su horizonte encarnar a Daphne en la serie en imagen real de Scooby-Doo que prepara Netflix.

Grace no es la primera actriz que considera incompatible compaginar escenas de esta índole con interpretar a una princesa Disney. Amy Adams, que dio vida a la princesa Giselle en la cinta de 2007 Encantada, rechazó participar en un sketch del programa SNL porque creía que "dejaría secuelas" a sus fans más jóvenes que la conocieron por la película de Disney.

AMY ADAMS RECHAZÓ UN PAPEL PARA NO "MEZCLARLO" CON SU FACETA DE PRINCESA DISNEY

En el pódcast The Lonely Island and Seth Meyers, el actor Andy Samberg reveló que Adams no quiso formar parte de un sketch en el que ambos tenían previsto cantar una canción "muy sucia". "Era básicamente como si los dos fuéramos muy mayores, una pareja de ancianos, y estuviéramos haciendo un picnic y a uno de nosotros le picara un escorpión. Y entonces me estoy muriendo o algo así, y el único lamento en mi lecho de muerte es que no exploramos más cosas sexualmente en nuestra vida", relató.

"Ella me dijo algo así como: 'Es muy gracioso. No puedo hacerlo. Las niñas pequeñas están ahora mismo muy obsesionadas con Encantada. Si ven esto, les va a dejar secuelas. Simplemente no puedo mezclar eso ahora mismo'", recordó Samberg, a propósito de la negativa de Adams a participar en el sketch.