Francis Lawrence dirige Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha: "Este rodaje fue un gran desafío" - CONTACTO

LOS ÁNGELES, 19 noviembre (CulturaOcio - Raquel Laguna)

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, dirigida por Francis Lawrence, llega a los cines este viernes 20 de noviembre. La película de acción y ciencia ficción cuenta la historia de Haymitch Abernathy, el futuro mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark. La sexta entrega de la saga retrocede 24 años respecto a la primera película para mostrar los Juegos que marcaron al personaje de Abernathy y prendieron la mecha de la rebelión contra el Capitolio.

Joseph Zada interpreta a Haymitch a los 16 años, mucho antes de convertirse en el mentor desencantado al que dio vida Woody Harrelson en las cuatro primeras entregas. "Este papel realmente hace que un actor pase por todo", manifestó Lawrence durante un evento celebrado en Los Ángeles. "Pasar de tanta esperanza y optimismo, atravesar semejantes tragedias y horrores y salir de todo ello dispuesto a luchar es mucho pedirle a alguien tan joven", dijo el director del filme.

La historia arranca en el Distrito 12, la mañana de la cosecha de los 50.º Juegos del Hambre. En esta edición, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, el Capitolio duplica el número habitual de tributos y envía a 48 jóvenes a la arena. Allí, Haymitch forja una alianza inesperada con Maysilee Donner (Mckenna Grace) y se une a un grupo decidido a desafiar el control del presidente Snow (Ralph Fiennes). A medida que avanza la competición, el joven lo arriesga todo para acabar con los Juegos desde dentro.

ASTURIAS, LA ARENA DE LOS 48 TRIBUTOS

Los paisajes asturianos sirvieron para recrear la arena de la competición. Nina Jacobson recordó por su parte que era la localización más remota en la que había trabajado. "Fue increíble, pero allí no había nada. Cero infraestructuras. Imagínate estar en medio de un parque nacional, pero sin centro de visitantes, sin baños ni nada de eso", contó.

El número de participantes también complicó el rodaje. "Teníamos a los 48 tributos, pero también necesitábamos a sus dobles de acción", señaló la productora. Lawrence describió el rodaje como "un gran desafío" por la dificultad de garantizar la seguridad de todos los menores en el plató.

Las flores silvestres y los campos abiertos de la arena le dan una apariencia idílica que contrasta con la violencia de los Juegos. Lawrence explicó que la naturaleza exuberante y casi psicodélica que describe Suzanne Collins en la novela inspiró una paleta de colores intensos y una estética con influencias de los años 70.

EL ORIGEN DE LA REBELIÓN

Jacobson destacó la importancia de que el público conociera al adolescente optimista antes de asistir a su transformación. Zada debía transmitir esa esperanza inicial y, a la vez, mostrar la inteligencia y el ingenio con los que Haymitch se enfrenta a la competición. La productora también incidió en el coste de plantar cara al Capitolio. Quienes dan los primeros pasos de la resistencia pueden sufrir sus consecuencias sin llegar a ver los frutos de su esfuerzo.

La película recupera, según Lawrence, la estructura y el tono de Los juegos del hambre: En llamas, con la acción de la arena ligada a lo que está en juego para los tributos y a las relaciones que entablan entre ellos. Billy Ray y Michael Lesslie firman el guion de la película a partir de la novela y la adaptación de Suzanne Collins.

Los actores Jesse Plemons, Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Maya Hawke, Whitney Peak, Kelvin Harrison Jr., Ben Wang y Billy Porter, entre otros, completan el reparto de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha.