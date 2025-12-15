Filtrado el tráiler de Vengadores: Doomsday con el glorioso regreso de ((SPOILER))

Filtrado el tráiler de Vengadores: Doomsday con el regreso de Capitán América - MARVEL STUDIOS

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday tiene fijada su fecha de estreno para el 18 de diciembre de 2026. Dirigida por Joe y Anthony Russo, la supondrá también el regreso al Universo Marvel de Robert Downey Jr. ahora en el papel del gran villano, el doctor Víctor Von Doom. Aunque Marvel aún no ha lanzado todavía ninguno de sus cuatro tráileres, ya circula en redes una presunta versión a baja resolución de uno de ellos que muestra un primer vistazo a un personaje clave para la trama.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Pese a tratarse de un "camrip", es decir, una grabación a baja calidad extraída de una supuesta proyección en cines, este adelanto de Vengadores: Doomsday centra aparentemente el foco en el más que esperado regreso de un importante personaje de Marvel. Se trata del Capitán América original del UCM: Steve Rogers.

Tal y como muestran las imágenes, el personaje al que volverá a interpretar Chris Evans en Vengadores 5 se encuentra feliz sosteniendo un bebé en brazos en lo que parece ser su vida junto a Peggy Carter, la que se fue a vivir cuando viajó atrás en el tiempo al final de Endgame.

En la siguiente escena se ve al personaje de espaldas y después una frase en fondo negro que confirma que "Steve Rogers regresará en Vengadores: Doomsday".

The Avengers Doomsday trailer has leaked 🚨 pic.twitter.com/EKHxxRvg5F — SM VISION (@sm_leak) December 15, 2025

En lo referente a la autenticidad de dichas imágenes, según han asegurado diversas fuentes a ComicBookMovie, parecen pertenecer a uno de los cuatro tráileres diferentes de Doomsday. Tres de estos cuatro adelantos serán teasers más breves, centrados uno en Steve Rogers, otro en Thor y otro en el propio Doctor Doom. El cuarto ya será un tráiler propiamente dicho al completo.

The ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ teasers have been revealed:



• Week 1 — Steve Rogers

• Week 2 — Thor

• Week 3 — Doctor Doom

• Week 4 — Full Teaser Trailer



(via: https://t.co/RRcCh4cEXS) pic.twitter.com/MPPmeCPT61 — Avengers Updates (@AvengersUpdated) December 15, 2025

Este concretamente al centrado en Steve Rogers que arrancaría con el exvengador llegando a la casa que aparecía al final de Endgame montado en su moto. Una vez dentro contempla su viejo uniforme de Capitán América y decide coger a su pequeño hijo. Es entonces cuando a la puerta llama un hombre vestido de verde... que presuntamente es el Doctor Doom de Robert Downey Jr, que busca venganza ya que al viajar en el tiempo para ser feliz, Rogers habría creado graves alteraciones en continuo espacio-tiempo.

Además de Downey Jr. como Doom, el reparto oficial de Doomsday cuenta con Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku y Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost.

Por el lado de Los 4 Fantásticos y su Tierra-828, están confirmados Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa. Desde el universo mutante regresan algunos de los más míticos X-Men como Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming.