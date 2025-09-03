Filtrado el héroe que Doctor Doom quiere asesinar en Vengadores: Doomsday y por qué necesita matarlo

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Los Russo continúan con el rodaje de Vengadores: Doomsday, que aterrizará en las salas el 18 de diciembre de 2026. Las últimas informaciones relacionadas parecen arrojar nueva luz sobre los planes del Doctor Doom, a quien interpretará Robert Downey Jr. en la cinta y quién es su principal objetivo.

"Si entiendo bien, el hecho de que Steve viajara en el tiempo para estar con Peggy creó las incursiones que mataron a la familia de Doctor Doom", apunta MyTimeToShineHello en X. "Ahora Doom persigue a Steve para matarlo por lo que hizo, manipulando a todos los que se cruzan en su camino para conseguirlo", añadió la insider.

If I understand correctly, Steve going back in time to be with Peggy created the incursions that killed Doctor Doom’s family. Now Doom is hunting Steve to kill him for what he did, manipulating everyone in his path to achieve it. pic.twitter.com/LL980vkNFW — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 1, 2025

Es decir, que Doom parece culpar a Rogers de causar dichas incursiones cuando, al final de Endgame, viajó al pasado para vivir con Peggy Carter. Esto también va en sintonía con los recientes comentarios de Daniel Ritchman sobre el objetivo del villano en Doomsday.

"En Vengadores: Doomsday, Doom va tras las personas que provocaron las incursiones en el Multiverso", aseguró Ritchman en su Patreon. Por otra parte, Alex Pérez de The Cosmic Circus, en una sesión de preguntas y respuestas, dejó caer que Doom se ve a sí mismo como un héroe, dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerse en la cima. Esta idea coincide con lo anteriormente señalado por MyTimeToShineHello sobre el villano y su absoluta falta de escrúpulos para manipular a cuantos sean necesarios para alcanzar sus fines.

El Que Permanece (Jonathan Majors) fue el responsable de crear la Línea de Tiempo Sagrada y, desde entonces, se ha ido expandiendo hasta convertirse en un Multiverso infinito, ahora con Loki como figura clave en su desarrollo. Pero la decisión de Rogers de quedarse en el pasado con Peggy provocó que existieran dos versiones de él mismo coexistiendo en la misma línea temporal al mismo tiempo.

Esa anomalía fue, a su vez, el desencadenante de las incursiones y de que la familia de Doom esté muerta. Dicho esto, más allá de querer liberar el alma de su madre del reino de Mefisto -interpretado por Sacha Baron Cohen en Ironheart-, lo más parecido que Doom tiene en los cómics de Marvel a una familia es un hijo: Kristoff Vernard. Este, curiosamente, mantiene una cierta amistad con Valeria, la hija de Mr. Fantástico y la Mujer Invisible, y hermana mayor de Franklin Richards.