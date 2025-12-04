Filtrados los 4 equipos de superhéroes de Vengadores: Doomsday - MARVEL

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday tiene previsto su estreno en cines el 18 de diciembre de 2026. Mientras los fans esperan cada vez más impacientes el primer tráiler, han salido a la luz unas imágenes que revelan cuáles serán los distintos equipos de héroes Marvel que estarán en la cinta protagonizada por Robert Downey Jr. y dirigida por Joe y Anthony Russo.

Disney ha dado a conocer durante un evento celebrado en Italia los diferentes héroes de Marvel que estarán presentes en Vengadores: Doomsday. Las imágenes que ya circulan por internet muestran primeramente a los Russo y a Downey Jr, el actor encargado e dar vida al gran villano Doctor Doom.

‘AVENGERS: DOOMSDAY’ was recently showcased during a Disney event in Italy. pic.twitter.com/YnTCGpnyMH — Avengers Updates (@AvengersUpdated) December 2, 2025

Seguidamente, el anuncio confirma al elenco de Los 4 Fantásticos: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, antes de dar paso a Letitia Wright, Winston Duke y Tenoch Huerta, quienes dan vida en el UCM a Shuri, M'Baku y Namor. Los siguientes en confirmarse son Chris Hemsworth, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Anthony Mackie (el líder como nuevo Capitán América), Danny Ramírez y Simu Liu, siendo Hemsworth el único miembro original de los Vengadores.

Confirmed teams in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’



• The Fantastic Four

• Thunderbolts

• X-Men

• Captain America's Team pic.twitter.com/RlabKNkN56 — MCU Film News (@MCUFilmNews) December 2, 2025

Instantes después llega el turno del reparto de Thunderbolts: Sebastian Stan, Florence Pugh, Lewis Pullman, Hanna John-Kamen, Wyatt Russell y David Harbour. En último lugar, por parte de los mutantes, que harán al fin su debut en el UCM: Patrick Stewart, Rebecca Romijn, Channing Tatum, James Marsden, Alan Cumming, Kelsey Grammer e Ian McKellen. Sin embargo, cabe remarcar que durante el evento Marvel enfatizó que los nombres confirmados son solo una parte del elenco total de Vengadores 5.

Por tanto, hay margen de maniobra suficiente para que otros esperados héroes sin confirmar, como el Steve Rogers de Chris Evans, la Capitana Marvel de Brie Larson, el Lobezno de Hugh Jackman o la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen, terminen teniendo un cameo.

Por otro lado, Gavin Bocquet, el diseñador de producción de la cinta ha confirmado en Young Indy Chroniclers que Doomsday ha apostado más por los decorados en lugar de emplear los cromas. "Los actores llegaban casi diciendo: 'Bueno, es la primera vez que estamos en un set de Marvel donde todo es real frente a la cámara'. Estaban tan acostumbrados a eso de: 'pondremos el fondo azul en pantalla y añadiremos la nave después', que allí donde miraban decían: '¡Qué interesante!'", expresó Bocquet.