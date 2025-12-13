Esta será la nueva alineación de los Vengadores en Doomsday

Revelada la nueva alineación de los Vengadores en Doomsday - MARVEL

MADRID, 13 Dic. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre de 2026 llegará a los cines Vengadores: Doomsday, el gran evento de Marvel Studios que ha confirmado a 27 personajes en su plantilla. Con semejante volumen de héroes, el largometraje dividirá a los protagonistas en diferentes grupos, y una reciente filtración procedente de un evento oficial de Disney ha revelado quiénes integran la nueva formación de los Vengadores.

Durante una exhibición en la Proffesional Cinema Days en Sorrento, Italia, Disney ha presentado al elenco de Doomsday separado en bloques que apuntan directamente a la composición de los equipos de la película de los hermanos Russo.

Según se ha desvelado, el grupo de Vengadores está formado por Sam Wilson / Capitán América (Anthony Mackie), Thor (Chris Hemsworth), Loki (Tom Hiddleston) Shang-Chi (Simu Liu), Scott Lang / Ant-Man (Paul Rudd) y Joaquín Reyes / Falcon (Danny Ramírez).

Esta nueva plantilla marca un profundo cambio respecto a la clásica de Los Vengadores (2012) compuesta por Iron Man, Steve Rogers, Thor, Hulk, Viuda Negra y Ojo de Halcón. Conviene recordar que Natasha Romanoff y Tony Stark fallecieron en Infinity War y Endgame, respectivamente, y Rogers regresó como anciano de su misión de devolver las Gemas del Infinito a sus líneas temporales. Por su parte, Hulk y Ojo de Halcón, aunque en activo en la continuidad del UCM, no han sido anunciados oficialmente como parte de Doomsday.

Más allá de esta primera alineación, la misma presentación en Italia habría servido para adelantar la existencia de otros grupos dentro de la película y, como era de esperar, Los 4 Fantásticos, los X-Men y los Thunderbolts son tres de ellos. Lo más llamativo es que Disney ha presentado a los personajes relacionados con Wakanda como un bloque independiente, separado del resto de alianzas, con un trío formado por Shuri (Letitia Wright), actual Black Panther, M'Baku (Winston Duke), líder de la tribu Jabari, y Namor, soberano de Talokan (Tenoch Huerta),

Es posible que el vistazo oficial a estas reuniones de héroes llegue con el primer tráiler de Vengadores: Doomsday, que, según informaciones recientes, se proyectará en las sesiones de Avatar: Fuego y Ceniza, la tercera entrega de la saga de James Cameron que se estrena en cines el 19 de diciembre de 2025.

Además de los intérpretes que encarnan a los miembros de Los Vengadores, el reparto de Doomsday está compuesto por Robert Downey Jr. como el temible Doctor Doom, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian y Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost.

Por el lado de Los 4 Fantásticos y su Tierra-828 están confirmados Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa. Desde el universo mutante regresan Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming (Rondador Nocturno).