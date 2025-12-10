El primer tráiler de Vengadores: Doomsday... ¿Ya en Youtube? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre de 2026 llegará a los cines Vengadores: Doomsday, el macroevento del UCM que reunirá a héroes de Los Vengadores, X-Men, Thunderbolts y Los 4 Fantásticos. Las últimas informaciones aseguran que el primer tráiler de la película se mostrará a partir del 19 de diciembre en las proyecciones de Avatar: Fuego y ceniza, pero un cambio significativo en el canal de YouTube de Marvel Studios sugiere que el adelanto está listo y que su publicación podría producirse en cualquier momento.

Dentro de la lista de reproducción Official Trailers de Marvel Entertainment en YouTube, destaca la presencia de im "vídeo no disponible está oculto" sin miniatura, sin título y sin posibilidad de reproducirse. Tratándose de un espacio reservado exclusivamente para avances publicados por el estudio, esto suele indicar que Marvel ha subido un teaser que aún no está destinado al público, pero que está terminado, revisado y listo para su lanzamiento.

Antes de que apareciera el vídeo privado en YouTube, diversas informaciones indicaron que el tráiler de Vengadores: Doomsday se encontraba en proceso de evaluación por organismos internacionales de clasificación, un paso habitual antes de la difusión pública de los avances. La aparición del vídeo oculto en la plataforma oficial refuerza la idea de que Marvel ha completado ese proceso, pues estos materiales privados rara vez aparecen con tanta antelación si no se ha iniciado ya la cuenta atrás hacia su publicación.

LA DURACIÓN DEL TRÁILER DE VENGADORES: DOOMSDAY

Respecto a la duración del esperado primer vistazo a Doomsday, largometraje dirigido por los hermanos Russo (Vengadores: Infinity War, Endgame), la base de datos de Korea Media Rating Board, organismo surcoreano de clasificación audiovisual, indica que es de 1 minuto y 25 segundos. La cifra coincide con reportes previos que situaban el metraje del adelanto alrededor de los 90 segundos.

Además de Robert Downey Downey Jr. como el temible Doctor Doom, el reparto oficial del filme cuenta con Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku y Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost.

Por el lado de Los 4 Fantásticos y su Tierra-828 están confirmados Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa. Desde el universo mutante regresan míticos personajes de los X-Men como Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming (Rondador Nocturno).