Una estrella de Vengadores: Doomsday 'spoilea' su regreso en Secret Wars

MADRID, 9 Dic. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday tiene previsto su desembarco en salas el 18 de diciembre de 2026, con Robert Downey Jr. en el papel del villano Doctor Doom. Una de las estrellas de la cinta, dirigida por Joe y Anthony Russo, ha 'spoileado' que también estará en su siguiente entrega: Secret Wars, cuya fecha de estreno en cines está fijada para el 17 de diciembre de 2027.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"No tengo ni idea. Lo único que sé es que acabamos de terminar Secret Wars, y ha sido realmente genial", aseguró a ScreenRant Letitia Wright, quien interpreta en el UCM a Shuri, tras ser abordada sobre Black Panther 3, que volverá a estar dirigida por Ryan Coogler. Sin embargo, la actriz rectificó enseguida.

"Doomsday, perdona. Confundo las dos. Confundí las dos", añadió Wright antes de proseguir. "Eso es lo que tengo que rodar a continuación, Secret Wars. Pero Doomsday la terminamos y fue fantástico", confesó.

En lo referente a la tercera entrega de Black Panther, Wright fue clara: "Esperaré pacientemente a que mi director me informe sobre cualquier novedad relacionada con Black Panther. Pero por ahora, trabajar en Doomsday ha sido en realidad, verdaderamente divertido".

Pese a no poder desvelar nada sobre su papel en la cinta de los hermanos Russo, la actriz de filmes como Aisha y Muerte en el Nilo admitió que es "un honor" ostentar el manto de Black Panther, el cual vistió en Wakanda Forever. También afirmó estar satisfecha con cómo ha evolucionado su personaje en el UCM.

"Me ilusiona que pueda verse la evolución de Shuri en estas próximas películas", expresó Wright. "Me encantan las historias. Me encanta cómo el universo Marvel sigue expandiéndose y llenándose de giros inesperados; esto es solo uno de esos giros, y veremos qué pasa", continuó Wright al ser abordada por el futuro de su personaje tras la Saga del Multiverso y si se mantendría en el UCM, dado los rumores de que Marvel busca a un actor para dar vida a una nueva variante de Black Panther, al que interpretó el fallecido en 2020, Chadwick Boseman. "Estoy muy emocionada. Me entusiasma ver cómo crece esta franquicia. Adoro esta saga, muchísimo. Tienes que verla en cine", sentenció Wright.

Por otra parte, Production List revelaba no hace mucho que Black Panther 3 llevará por título Shadows of Wakanda. El filme, según la escueta descripción adjunta en la web, se adentrará en explorar la vulnerabilidad de Wakanda tras la muerte de T'Challa, mientras Shuri asume un papel mucho mayor, tanto de guerrera como de líder. Hasta ahora, todo lo que se sabe con certeza de la película es que Denzel Washington tendrá en ella un papel aún no revelado, aunque se especula con que el actor de Gladiator II pondrá rostro a Achebe, un demente señor de la guerra nigeriano capaz de entrar en las mentes de sus enemigos hasta doblegarlas y hacerlos manipulables.