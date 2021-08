Filtradas imágenes de Spider-Man: No Way Home con Doctor Strange de Benedict Cumberbatch y Tom Holland

MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

Aunque la espera por el anhelado primer tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa) está haciéndose muy larga, los fans tienen un pequeño aperitivo que les hará un poco más amena la espera. Se han filtrado imágenes que confirman la presencia del Doctor Strange de Benedict Cumberbatch en los reshoots de la tercera entrega en solitario del superhéroe interpretado por Tom Holland.

El actor británico fue visto en Los Ángeles cenando con parte del reparto de la cinta dirigida por Jon Watts, entre los que estaban Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon. Lo que hace que estas imágenes, que no pertenecen al set de rodaje, confirmen su presencia como el Doctor Strange en los reshoots es que el intérprete aparece con la distintiva barba y bigote del Hechicero Supremo.

Su presencia está más que confirmada en el filme, siendo uno de los pocos datos fehacientes que conocen los seguidores. Ahora bien, no se sabía que iba a formar parte de las regrabaciones del largometraje, lo que hace que el fandom se plantee más preguntas sobre la importancia del multiverso en el UCM.

📸 | NEW pictures of Tom Holland having dinner with Benedict Cumberbatch and the cast from “Spider-Man: No Way Home” in LA a couple weeks ago.



Via: thollandmood on Instagram (Owner: jdlee1303 on Instagram) pic.twitter.com/byP76PtNHE