Tom Holland ya 'spoileó' Spider-Man: No Way Home en 2019

MADRID, 16 Ago. (CulturaOcio) -

Si por algo es conocido Tom Holland dentro de Marvel, además de por dar vida a Peter Parker, papel que repetirá en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), es por estar considerado el peligro número uno en lo que a los spoilers se refiere. El joven actor se ha ido de la lengua en más de una ocasión revelando detalles sobre la trama que debían permanecer en secreto... y la nueva película de Spider-Man no iba a ser una excepción.

La novedad ahora es que sus spoilers pueden tener incluso carácter retroactivo. Al parecer, el actor volvió a meter la pata durante una entrevista de 2019 con motivo de la promoción de Spider-Man: Lejos de casa, en la que reveló un detalle fundamental de la tercera película de su trilogía. Afortunadamente para Holland y Sony, el intérprete supo disimular haciendo que nadie se diera cuenta de lo sucedido.

Quien finalmente ha sacado a la luz este detalle ha sido el periodista de Cinemablend, Sean O'Connell que, revisando la entrevista que le hizo a Holland en esa fecha, ha descubierto que el actor que da vida a Peter Parker ya filtró la participación del Doctor Strange en la tercera entrega.

O'Connell le pregunta al intérprete cuál cree que será el futuro del UCM sin el Capitán América y Iron-Man. Holland, ni corto ni perezoso, afirma estar deseando hacer equipo con el Hechicero Supremo. Unas declaraciones que hacen que Zendaya y Jacob Batalon, quienes le acompañan en la entrevista, estén visiblemente cada vez más y más tensos.

En la entrevista, Holland sigue argumentando su punto de vista: "Ambos son de Nueva York y me gusta la idea de un tipo de ciencias que se une a un tío que hace magia, porque contradice por completo lo que conocemos".

Llama la atención como Batalon finge una exagerada sorpresa ante las palabras de Holland como si quisiera tapar el desliz que está teniendo su compañero.

Todo apunta a que durante la filmación de Lejos de Casa o, al menos, durante su promoción, Holland ya conocía cuál sería el destino de su personaje y que uniría fuerzas con el superhéroe al que da vida Benedict Cumberbatch. Para disfrutar de esta extraña pareja, los espectadores tendrán que esperar al estreno de Spider-Man: No Way Home, dirigida por Jon Watts, que llegará a las salas el próximo 17 de diciembre.