Tráiler de Spider-Man No Way Home: Filtrada la fecha de estreno... y es inminente

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

A menos de cinco meses del estreno de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), Sony aún no ha compartido ningún tráiler ni imágenes de la película, más allá de fotografías artículos de merchandising. Algo que está haciendo que las expectativas en torno a la película crezcan más allá de lo racional. Sin embargo, los fans del trepamuros tienen una fecha en el horizonte en la que, esta vez parece que sí, el primer avance de la cinta podría llegar muy pronto.

DanielRPK, uno de los mayores especialistas en filtrar información de Marvel, ha anunciado que el tráiler de la nueva película de Spider-Man podrá verse en la CinemaCon que se celebrará entre los días 23 y 26 de agosto. Sin embargo, y esta es la mala noticia, solo podrán disfrutar de él quienes acudan presencialmente al evento que tendrá lugar en el Hotel Caesars Palace de Las Vegas.

Aunque el tuit con la información ha sido eliminado por su creador, es posible que esta decisión se haya tomado no tanto porque la información no sea verídica, sino por la confidencialidad de esta.

A #Spiderman No Way Home’ trailer will reportedly be screened at CinemaCon next week! However it will not be made available to the public.



(via: @DanielRPK) pic.twitter.com/vWqtwntHup