¿Filtrada la resurrección del Pingüino de Danny DeVito en Batgirl?

Desde que se confirmó que el Batman de Michael Keaton aparecerá 'Batgirl', la película protagonizada por Leslie Grace para HBO Max, ha habido mucha expectación de cómo será este crossover y cómo de conectado estará con 'The Flash' de Ezra Miller. Parece que habrá más personajes del Caballero Oscuro de Tim Burton, y uno de ellos puede ser el Pingüino de Danny DeVito.

Ha sido en redes sociales donde se filtró una fotografía del rodaje de la película -imagen borrada rápidamente- que podría indicar que la versión del villano que interpretó el actor de 'Matilda' podría estar viva y formar parte del Universo Extendido de DC.

No hay que olvidar que los superhéroes de DC también jugarán con el concepto del multiverso, algo que se verá en 'The Flash', pues estarán los Batman de Michael Keaton y Ben Affleck. Por otro lado, todo apunta a que no será algo puntal, debido a la presencia del actor de 'Birdman' y 'Spotlight' en 'Batgirl'.

La referencia a la posible vuelta del Pingüino viene de una imagen del rodaje en Glasgow, donde podía verse del periódico Gotham Globe con titulares más que reveladores. El que está en primera línea ponía que Lex Luthor estaba encarcelado en la prisión de Belle Reve. Referencia directa al gran archienemigo de Superman, así como también a la cárcel donde Amanda Waller recluta a los supervillanos de 'Escuadrón Suicida'.

Pero fue un titular en las faldas del periódico lo que hizo que llamase la atención de los que pudieron ver la imagen antes de que fuese eliminada: "Un regreso para Cobblepot", una referencia directa a Oswald Cobblepot, conocido principalmente con su nombre de villano, el Pingüino.

Al ser el Gotham Globe el rotativo que aparecía en la foto, esto es una referencia a 'Batman vuelve', la emblemática película dirigida por Tim Burton en 1992. De ahí, que los que pudieron ver la instantánea, que ya no está disponible en redes, deduzcan que se trata de la versión de Danny DeVito y no la de Colin Farrell, que estará presente en 'The Batman', que llegará a los cines el 4 de marzo.

En todo caso, hay que recordar que en la cinta de Burton el personaje era asesinado y su cadáver llevado a las alcantarillas por sus fieles pingüinos, pero la fusión de universos podría haber creado una nueva realidad alternativa en la que sobrevivió. El regreso mencionado en el periódico podría incluso referirse a que El Pingüino podría regresar de entre los muertos, tal vez a través de uno de los pozos de Lázaro de Ra's al Ghul. Y, no hay que olvidar que también cabe la posibilidad de que se trate de una versión nunca antes vista del villano, en lugar de la encarnación del personaje de DeVito.

Dada la rapidez con la que se borró la imagen y que no se ha filtrado una captura de pantalla de ella, tocará esperar al estreno de 'Batgirl' en HBO Max. Aunque está previsto para este año, de momento no hay una fecha concreta.