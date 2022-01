Batgirl: Filtrado el Robin del Batman de Michael Keaton y su nuevo traje

MADRID, 11 Ene. (CulturaOcio) -

Con su presencia confirmada en la película de The Flash, el BAtman de Michael Keaton tiene también en el horizonte su aparición como el en la próxima película de Batgirl, un filme que se estrenará directamente en HBO Max. Aunque pocos son los detalles que se conocen sobre la trama, en la que también repetirá JK Simmons como el comisario Gordon, una nueva filtración revela el nuevo atuendo que lucirá el caballero oscuro de Keaton y, lo más importante, la llegada de un nuevo personaje, su Robin que no apareció en las películas de Tim Burton.

Las imágenes, publicadas en Twitter a través de la cuenta BatgirlFilm, muestran como varios operarios del set de rodaje que, actualmente se desarrolla en Escocia, colocan un mural de la película en el espacio de filmación en el que aparece la imagen del del protector de Gotham junto al Chico Maravilla.

El uniforme del joven héroe y compañero del cruzado de la capa se presenta muy similar al que lleva en las grapas. Su característico antifaz, la capa amarilla con cuello alzado, con la parte delantera de manga corta, luciendo los insignes colores que definen su disfraz, el rojo y verde, claro está, la icónica R en el pecho.

Hold on a second! The mural is of the Dynamic Duo, #Batman & Robin! 🦇 #Batgirl [📸 Andrew Milligan/PA Wire] pic.twitter.com/hmUjgFqFSw

Mientras que, Keaton parece portar una versión actualizada del atuendo que portó en las películas de Tim Burton. Su traje presenta el ya legendario símbolo del murciélago en negro y amarillo, pero portándolo más arriba del pecho.

Su capa, ya no parece estar unida a la máscara, la cual, también cuenta con modificaciones dejando entrever una mayor parte del rostro además de incorporar lo que parecen un ceño fruncido y las puntiagudas orejas son más anchas.

A mural of #Batman is being placed by set dressers in Parnie Street ahead of this weeks shoot in Glasgow 🦇 #Batgirl



[📸 Andrew Milligan/PA Wire] pic.twitter.com/bOEpCJHM1z