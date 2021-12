Filtrada la primera imagen de Kang en Ant-Man and the Wasp: Quantumania de Marvel

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

La llegada de Kang, el Conquistador, el nuevo gran villano del Universo Marvel llamado a ocupar el lugar de Thanos como gran amenaza, está previsto en Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Y precisamente desde el rodaje de la producción de la tercera película protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly llega la que parece la primera imagen del temible tirano del tiempo.

Un personaje al que volverá a dar vida Jonathan Majors, que ya se dejó ver como una de sus variantes, conocida como 'El que permanece' en el último capítulo de Loki. Se trata de una versión mucho más agresiva y peligrosa del viajero del tiempo visto en la serie de Marvel cuyo objetivo es, nada más y nada menos, que conquistar el Multiverso y todas sus realidades alternativas... usando la fuerza si fuera necesario.

La imagen filtrada, de escasa calidad, llega en forma de logo de la camiseta del staff de la película y muestra el casco de Ant-Man destruido. En el reflejo de ese casco plateado, puede distinguirse la figura del villano cósmico, que tendrá un aspecto similar al de los cómics, con ropas moradas y una máscara de color azul que le cubre todo el rostro.

Con el multiverso ahora como punta de lanza del MCU, que se explorará en títulos tan esperados como Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y el caos desatado por Sylvie tras matar a El que permanece en el capítulo final de Loki y romper la aparente armonía que entre las diferentes realidades mantenía la AVT (Agencia de Variación Temporal), habrá que ver cómo encaja la llegada de Kang al UCM con las enormes posiblidades que brinda en este sentido el Reino Cuantico y cómo Ant-Man y la Avispa le hacen frente.

Hay que recodar que, según su historia en los cómics, Kang nació en el siglo XXX, un momento en el que el ser humano ha evolucionado ampliando sus habilidades físicas hasta llegar a niveles equiparables al de, por ejemplo, Capitán América. En el plano mental se trata de un ser superdotado y es que no en vano es descendiente de Reed Richards, el líder de Los 4 Fantásticos.

Tiene acceso a todas las armas de la historia, del pasado y del presente y ha ido expandiendo su tiránico reinado por distintos puntos del tiempo, utilizando diversos nombres como Inmortus, el Centurión Escarlata o el Faraón Rama-Tut.

Para ver a Kang el Conquistador en acción habrá que esperar al 28 de julio de 2023, fecha en la que llegará la cinta dirigida por Peyton Reed y que contará también en el reparto con Evangeline Lilly como Hope Van Dyne, Michael Douglas como Hank Pym, Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne, Kathryn Newton como Cassie Lang y Bill Murray en un papel aún desconocido.