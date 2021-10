Jonathan Majors revela qué variante de Kang aparecerá en Ant-Man 3: Quantumania

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Desde que irrumpió en 'Loki' como El que permanece, ciertos fans marvelitas se preguntaron si Jonathan Majors iba a encarnar a una variante de este en 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' en lugar del todopoderoso Kang el Conquistador. El actor no ha querido que haya más dudas, confirmando que a quien se verá en la tercera cinta en solitario del diminuto superhéroe será al temible gran villano.

En plena promoción por el wéstern 'Más dura será la caída' de Netflix, el actor no tuvo reparo a la hora de abordar su personaje en Marvel. Majors habló sobre cómo "cambió" su psicología para mostrar su lado más canalla en el set de 'Loki', donde interpretó a El que permanece.

"¡Me sentí bastante relajado y libre en el set de 'Loki'! El UCM y todos los poderes fácticos estaban completamente abiertos", declaró a GamesRadar. "Es un personaje diferente, te mueves de manera distinta. Mi propia psicología ha cambiado debido al personaje", continuó.

Y en ese punto, dejó claro que "El que permanece no está en Ant-Man". "Es Kang. El equipo, el reparto, el protagonista es Paul Rudd, todo es diferente. Paul no es Tom [Hiddleston]. También, estamos hablando de una película, no de una serie para televisión. Comencé primero a trabajar con Kang y luego entré en el final en 'Loki'", reveló.

Con lo cual, ambos personajes estarán vinculados pero queda claro que será el temible Kang el Conquistador quien aparezca en 'Quantumania'. Sin querer queriendo, las películas en solitario de Ant-Man han ido convirtiéndose en títulos clave para el UCM, pues en 'Ant-Man y la Avispa' fue donde se presentó el Reino Cuántico, esencial para derrotar a Thanos en 'Vengadores: Endgame'.

Para ver a Kang el Conquistador en acción habrá que esperar al 28 de julio de 2023, fecha en la que llegará la cinta dirigida por Peyton Reed y que contará también en el reparto con Evangeline Lilly como Hope Van Dyne, Michael Douglas como Hank Pym, Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne, Kathryn Newton como Cassie Lang y Bill Murray en un papel aún desconocido.