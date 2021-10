Filtrado el enigmático logo de Ant-Man and the Waps: Quantumania

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' sigue su producción y poco ha poco va llegando información de la película que presentará, ya sí, al gran antagonista de la fase 4 de Marvel: Kang el Conquistador. Y desde el set de rodaje se ha filtrado un anagrama alternativo para la tercera entrega del diminuto superhéroe interpretado por Paul Rudd. La irrupción de unos misteriosos símbolos ha desatado las especulacioines entre los fans.

Ha sido la cuenta de Twitter encargada de ofrecer información sobre las últimas novedades de los títulos de Ant-Man la que ha compartido la espalda de una silla de rodaje en la que puede verse el logotipo del filme, en el que aparecen las palabras Ant-Man y la Avispa con su estilo característico. Ahora bien, a la hora de leer Quantumania, hay que ser más creativo.

Donde debería aparecer Quantumania hay una serie de símbolos de forma circular y ovalada que recuerda un poco al lenguaje de los extraterrestres de 'La llegada' de Villeneuve. Técnicamente, se supone que debería hacer referencia a Quantumania, pero con Marvel nunca se sabe.

A new photo from the set of ‘Ant-Man and The Wasp #Quantumania’ gives us a look at a rather strange version of the logo on the back of a on set chair!

What could the symbols mean? 👀



[Via: johanssoncomer ~ Twitter] pic.twitter.com/D66IT5FHGt