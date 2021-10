¿Ha fichado Marvel a Bill Murray para Ant-Man and The Wasp: Quantumania?

MADRID, 11 Oct. (CulturaOcio) -

La tercera entrega de 'Ant-Man', 'Ant-Man and The Wasp: Quantumania', sigue aumentando su número de grandes estrellas. El icónico Bill Murray ficha por la nueva entrega en solitario del superhéroe interpretado por Paul Rudd. Nominado al Oscar por 'Lost in Translation', el intérprete compartirá cartel con Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer.

Según reveló la web Mandy.com, la lista del elenco del filme se ha ampliado y entre los fichajes está John Townsend, el cual aparece acreditado como doble de Bill Murray en la producción 'Dust Bunny', título que es el nombre de producción de 'Quantumania'. De momento, se desconoce cuál será el papel que tenga el actor de 'Los Cazafantasmas' y 'La crónica francesa'.

Un fichaje con el que el director de la cinta, Peyton Reed, aprovechará para trabajar con uno de los intérpretes que más admira públicamente. A inicios de este 2021, el cineasta compartió un tuit en el que comentaba cómo el actor le firmó un autógrafo en el junket de 'Atrapado en el tiempo'.

A Pre-SNL Bill Murray played The Human Torch in the Fantastic Four Radio Show back in 1975. I was a fan. Years later, at the GROUNDHOG DAY junket, he signed this for me.



Happy Groundhog Day! pic.twitter.com/m2sUrhTPzc