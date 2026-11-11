¿Aparece Bruja Escarlata (Wanda Maximoff) en el final de VisionQuest y conecta con Doomsday?

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Desde que Bruja Escarlata fuese aplastada por el monte Wundagore al final de Doctor Strange en el multiverso de la locura, muchos fans se han negado a creer en su muerte definitiva, esperando su regreso en cada nuevo proyecto. Algunos tenían la esperanza de verla en Agatha, ¿quién si no? pero, como no fue el caso, pusieron sus miras en VisionQuest, el cierre de la trilogía iniciada por WandaVision. Ahora, la ficción ha llegado a su fin, resolviendo la gran pregunta.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Wanda ha sido una presencia clave a lo largo de todo VisionQuest, si bien solo se la podía ver en recuerdos y toda mención a ella estaba inevitablemente relacionada con su pérdida. No obstante, al final del último episodio, cuando Visión al fin se reencuentra con sus dos hijos (reencarnados en otros cuerpos tras los eventos de WandaVision), Tommy se pregunta si es posible una reunión completa de la familia, si es posible que su madre siga viva, algo que el sintezoide no niega. "Ya nos hemos dicho adiós antes, así que es lógico pensar que volveremos a vernos", señala.

La segunda escena post-créditos del octavo episodio de VisionQuest vuelve a mostrar el sacrificio de Wanda Maximoff, aunque con un importante añadido: la posterior aparición del Doctor Doom. El soberano de Latveria se teletransporta al lugar donde yace Bruja Escarlata y utiliza su magia para despejar los escombros y resucitarla. "Despierta, tus poderes serán míos", sentencia la figura enmascarada, justo antes de que el personaje de Elizabeth Olsen abra los ojos.

¿WANDA SERÁ UNA DE LAS BRUJAS DE LATVERIA EN VENGADORES: DOOMSDAY?

Tras este final, todo apunta a que Wanda Maximoff aparecerá en Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el próximo 17 de diciembre, tal y como muchos habían estado esperando. De hecho, la cuenta atrás para la cinta presenta ahora un color rojizo, claramente relacionado con el personaje.

The ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ clock is now glowing red following the Scarlet Witch’s return. pic.twitter.com/5zzQbgaheV — Avengers Updates (@AvengersUpdated) November 11, 2026

En cuanto a su papel en la película, las palabras de Doom podrían sugerir tanto que él vaya a absorber sus poderes como que la quiera integrar en sus filas. Una teoría señala que Wanda sería una de las brujas de Latveria que aparecen en los carteles de Vengadores: Doomsday, mientras que las otras dos serían Clea (Charlize Theron) y Sylvie (Sophia Di Martin). También se rumorea que Doctor Strange podría ser Boris, la mano derecha de Doom.

En todo caso, es de esperar que la Bruja Escarlata aparezca en Doomsday, lo que deja abierta la posibilidad de que se reúna con Visión, Billy y Tommy, en esa cinta o en su secuela, Secret Wars, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027.