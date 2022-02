Filtración de Spider-Man 4 de Miles Morales al universo Marvel

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

Tras el punto de inflexión que ha supuesto Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), el personaje de Tom Holland se prepara para encarar una nueva etapa en la que será su cuarta película en solitario. Un filme que está en fase de desarrollo pero del que comienzan ya a llegar las primeras filtraciones... que apuntan a la llegada de Miles Morales.

Después de que el caos multiversal regalara a los fans de Marvel la tan ansiada reunión de Holland junto a las dos encarnaciones anteriores de Peter Parker, Tobey Maguire y Andrew Garfield, no son lo pocos quienes esperan que en el futuro el personaje cruce su camino con otra de sus versiones alternativas, Miles Morales, el otro Spider-Man de los cómics.

Hay que recordar que al final de No Way Home, y gracias al conjuro lanzado por Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), todo el mundo olvidó quién era Peter Parker y su contrapartida heroica, incluidos Happy Hogan (Jon Favreau), MJ (Zendaya) y Ned Leeds (Jacob Batalon).

Un desenlace que cimenta así las bases para la que será una nueva etapa para el personaje, más maduro tras la muerte de su tía May y también solo. Peter se verá obligado a partir de cero sin la ayuda de sus amigos, ni de su familia, ni de su mentor, Tony Stark. Sin embargo, cabe la posibilidad de que no esté sólo en su nueva aventura y es que, una nueva información compartida por Viewer Anon a través de su cuenta en Twitter señala a la presencia de otro héroe arácnido procedente de las grapas.

Se trataría nada más y nada menos que del mismísimo Miles Morales. El personaje, según señala el usuario tras advertir sobre el rumor, conocería a Peter Parker quien aún estaría en shock tras los acontecido en No Way Home y se uniría a él en algún momento del filme.

POTENTIAL SPOILER ALERT FOR SM4. Seriously. SPOILER ALERT! (As always, take with a grain of salt)



I’ve heard the plan/goal for Spider-Man 4 is to bring Miles Morales into the MCU. Peter would meet him while shaken post-NWH and they’ll bond over the course of the movie.