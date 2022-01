La verdadera razón del retraso de Morbius está conectada con Spider-Man: No Way Home

Morbius / Spider-Man: No Way Home

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

Sony Pictures ha retrasado el estreno de Morbius, cinta protagonizada por Jared Leto. El filme iba a estrenarse a finales de enero, pero ahora llegará a los cines el próximo 1 de abril. Aunque esta decisión se ha achacado al repunte de casos de coronavirus, parece que el verdadero motivo tiene que ver con Spider-Man: No Way Home.

Deadline afirma que el éxito de taquilla de Spider-Man: No Way Home es el motivo por el cual Sony ha decidido aplazar el lanzamiento. La producción de Jon Watts se ha convertido en la película más taquillera de 2021. "Hasta ahora la película de Tom Holland ha recaudado más de 1.370 millones de dólares en todo el mundo y parece continuar haciendo grandes cifras en las pantallas que antes estaban reservadas para Morbius", señala la publicación. De esta manera, Sony ha dado más tiempo a Spider-Man: No Way Home para seguir arrasando en taquilla y ha decidido reservar Morbius para los próximos meses.

Esta no es la primera vez que Morbius se aplaza para dejar paso a otro título de Marvel. En enero de 2021 Sony decidió programar Venom: Habrá matanza como su gran título para verano y principios de otoño, lo que retrasó Morbius a 2022. Ahora la compañía está aplicando la misma estrategia.

"Peligrosamente enfermo de un extraño trastorno sanguíneo y determinado a salvar a otras personas que padecen su mismo destino, el doctor Morbius (Leto) intenta una apuesta desesperada. Lo que en un principio parece ser un éxito radical, pronto se revela como un remedio potencialmente peor que la enfermedad", reza la sinopsis del filme, dirigido por Daniel Espinosa y escrito por Matt Sazama y Burk Sharpless.