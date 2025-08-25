Filtración de Spider-Man 4 confirma a Venom y el poderoso personaje de Sadie Sink

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

Tom Holland ya se encuentra filmando Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines el 31 de julio de 2026. Las informaciones más recientes parecen confirmar cuál será el rol que desempeñará finalmente la estrella de Stranger Things, Sadie Sink, y la presencia de Venom en la cinta de Destin Daniel Cretton.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Según apunta MyTimeToShineHello en X, Venom tendrá un papel importante en la trama de Spider-Man: Brand New Day.

The Symbiote will have SOME kind of a role in #SpiderManBrandNewDay 👀 pic.twitter.com/rNKCJNlLqm — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) August 22, 2025

Esto va en sintonía con los rumores que insinuaban que Michael Mando, quien tras Far From Home retomará su rol como Mac Gargan, vestirá, al igual que sucedía en las grapas Marvel, el traje de Venom en la cinta, lo cual supondría un cambio significativo.

En la escena postcréditos de Venom: Habrá matanza, Brock y el simbionte se vieron transportados repentinamente al universo del UCM gracias, como se reveló más tarde, al hechizo fallido del Doctor Strange que provocó el cruce multiversal de los tres Peter Parker y de varios villanos en No Way Home. Ello servía de explicación a la repentina y abrupta incursión de Eddie Brock en la Tierra-616 donde, tras un tiempo allí, dejaba, según reveló la escena postcréditos de esta tercera entrega del trepamuros de Holland.

Por lo tanto, llegado el caso, Marvel estaría obviando a Tom Hardy como Brock para cederle el testigo de Venom al Gargan de Mando. Dicho esto, según JoshDenofNerds, Sadie Sink, quien interpreta a Max Mayfield en Stranger Things, será Jean Grey en Brand New Day, tal y como se venía rumoreando.

So, she's Jean Grey but it's complicated... Kang has made it so the 616 X-Men don't know they are the X-Men... Kinda hard to explain but you'll see https://t.co/d5PAckT2gR — Josh (@JoshDenofNerds) August 22, 2025

Pero aclara que su papel en la película como la mutante más poderosa de la Casa de las Ideas no es tan sencillo como pudiera parecer. Por lo visto, aunque complicado de explicar, Kang, al que interpretó Jonathan Majors en el UCM, manipuló la Línea de Tiempo Sagrada para que los X-Men de la Tierra-616 olvidasen quiénes eran.

Es decir, que, como Jean Grey, su identidad y recuerdos como superhéroes se encontrarían bloqueados, borrados o distorsionados. Esto se alinea con los anteriores rumores que insinuaban que, viéndolos como una amenaza, Kang pretendía borrar de un plumazo a los X-Men y los 4 Fantásticos, a quienes interpretan Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach en Primeros pasos, de la Línea de Tiempo Sagrada.

Además, se especula con que la estrella de Severance (Separación) tome en el UCM el testigo de Majors como Kang el Conquistador. En cualquier caso, cabe la posibilidad de que la Casa de las Ideas arroje nueva luz al respecto cuando se celebre, del 29 al 31 de agosto, en el Walt Disney World Resort de Orlando, Florida, la nueva edición del D23.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, a partir de un guion de Chris McKenna, Spider-Man: Brand New Day contará en su reparto con Zendaya y Jacob Batalon como M.J. y Ned Leeds, Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher y Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk. Entre los nuevos fichajes que ya figuran en el reparto se encuentran también la actriz de The Bear, Liza Colón-Zayas, y Melanie Scrofano (Star Trek: Strange New Worlds) en papeles aún no revelados.