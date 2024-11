MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Marvel Studios decidió romper con Jonathan Majors el año pasado, a pesar de los planes para convertirlo en el próximo gran villano de la macrofranquicia, después de que el intérprete fuera condenado por agresión y acoso a su expareja, Grace Jabbari. Y aunque la Casa de las Ideas encontró una solución a la crisis fichando a Robert Downey Jr. como el Doctor Doom, el nuevo gran villano de la saga, muchos se preguntan cómo se abordará la ausencia de Kang el Conquistador en la nueva entrega de Vengadores... un destino que ya podría haberse filtrado.

Hasta hace unos días, Majors se enfrentaba aún a otra acusación de Jabbari, que lo denunció tras el veredicto de culpabilidad por difamación en otra demanda que recientemente ha acabado retirando. A raíz de esto, un usuario preguntó al 'insider' Cryptic HD Quality si habría alguna posibilidad de que el actor volviese a encarnar a Kang, algo que este desechó.

"No. La última vez que me informaron, su papel iba a reducirse y parece que ahora se pretende que no aparezca en absoluto. Lo máximo será una mención de pasada a Kang", escribió el 'insider' en su cuenta de X (antes Twitter). Esta afirmación no ha constituido para nada una sorpresa, ya que desde hacía tiempo era patente que el estudio había cortado todos los lazos con Majors y que pretendía prescindir por completo de su personaje.

No. Last i reported, his role was gonna be diminished and it seems now they're aiming for no presence whatsoever. Most he gets is a Kang name drop.