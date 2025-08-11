Tom Holland, en acción en un vídeo de Spider-Man 4 Brand New Day: "Esta vez se siente diferente"

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland, prosigue su grabación en Escocia de cara a su estreno el 31 de julio de 2026. Y aunque desde el primer momento varias fotografías y vídeos de fans han estado inundando las redes, mostrando tanto el set de rodaje como al actor enfundado en su nuevo traje, ahora Sony ha lanzado el primer vídeo oficial de la filmación.

El clip publicado por el estudio sigue a Holland en su primer día de rodaje de la cinta dirigida por Destin Daniel Cretton. "Es curioso, ponerme el traje... Esta vez se siente diferente, por alguna razón", explica el intérprete. Cabe destacar que la indumentaria del héroe arácnido diferirá de la vista en las anteriores entregas de la saga y será mucho más fiel al diseño de los cómics, con sus grandes franjas rojas y azules, sus líneas negras y su gran araña en el pecho y la espalda.

Por otro lado, en el vídeo el actor que encarna a Peter Parker también que se trata de la primera vez que hay fans presentes en el primer día de rodaje, expresando que es "realmente emocionante compartir esto con ellos". Así, las imágenes muestran el momento en que Holland cogía a un niño pequeño vestido de Spider-Man para posar junto a él.

La escena que se está grabando en cuestión en el clip incluye al superhéroe encaramado a un tanque, tratando de arrancar su escotilla, una escena que se ha especulado que podría tener algo que ver con The Punisher, el sanguinario y salvaje personaje encarnado por Jon Bernthal. Según los rumores, el justiciero podría estar persiguiendo a un convoy del Departamento de Control de Daños, en el que estaría siendo transportado el Escorpión en esta secuencia.

Además de Bernthal, que hizo su debut en el UCM en Daredevil: Born Again y Michael Mando, quien, tras su irrupción en Spider-Man: Lejos de casa, regresará como Mac Gargan /el Escorpión en Brand New Day, otros miembros confirmados del reparto incluyen a Mark Ruffalo, que retomará su rol de Bruce Banner/Hulk, la estrella de Stranger Things Sadie Sink, la actriz de The Bear Liza Colón-Zayas y Melanie Scrofano, cuyos papeles todavía no han sido revelados.

Asimismo, se espera el regreso de Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned Leeds, respectivamente. Cabe destacar que ya el propio Holland hace alusión a "caras familiares en el set" en el vídeo lanzado por Sony y que recientemente unas imágenes publicadas por un fan en TikTok mostraban a Peter Parker y MJ frente a la tumba de la tía May, lo que podría suponer una pista de cómo se volverán a cruzar sus caminos después del hechizo del final de No Way Home, que borraba a Peter de la memoria de todo el mundo, obligándole a comenzar una nueva vida alejada de sus seres queridos.