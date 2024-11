Sony confirma (por error) que Venom estará en Spider-Man 4

MADRID, 22 Nov. (CulturaOcio) -

Tom Holland volverá a encarnar a Peter Parker en la cuarta entrega de Spider-Man, con Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) tras las cámaras. Al parecer, su camino se cruzará al fin con el Venom de Tom Hardy en la cinta, que llegará a las salas el 26 de julio de 2026.

Venom: El último baile ha marcado el final de la franquicia protagonizada por Tom Hardy, pero eso no significa necesariamente que Eddie Brock y el protector letal no vayan a seguir formando parte del Spiderverso de Sony. Un comunicado lanzado, aparentemente por error, desde la división de Japón del estudio parece haber anticipado los planes del estudio para introducir al desvergonzado antihéroe en Spider-Man 4.

Según recoge The Cosmic Circus, dicho comunicado, que fue publicado el pasado 8 de noviembre, reza lo siguiente al traducirse: "¡Tom Holland, que interpreta a Peter (Parker), ya ha dado su visto bueno a la historia! ¡Esta será una verdadera película que los fans podrán venerar! ¿Está Tom Hardy, quien interpreta a Eddie en la saga Venom, listo para unirse?".

Pero eso no es todo. El texto continúa asegurando que al simbionte alienígena todavía le queda mucho por hacer tras El último baile y que su historia no ha acabado, lo que deja abierta la puerta a futuras apariciones de Venom.

Sony Japan accidentally confirmed that Marvel Studios Spider-Man 4 will indeed be Spider-Man & Venom pic.twitter.com/4aILbMiHCB