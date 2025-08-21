Spider-Man 4: Brand New Day ficha a una estrella de Separación (Severance) ¿y a uno de los Thunderbolts?

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Aunque Spider-Man: Brand New Day comenzó a rodarse hace apenas unas semanas, todavía son muchos los detalles que quedan por conocer de la cinta dirigida por Destin Daniel Cretton. De hecho, aún no se ha confirmado el reparto completo, del que poco a poco van surgiendo nuevos nombres, el último de ellos, el de una estrella de Separación (Severance). Además, se rumorea que Florence Pugh, que en el UCM da vida a Yelena Belova/Viuda Negra, también podría aparecer en la cuarta entrega del trepamuros de Tom Holland.

Según informa Variety, Tramell Tillman se ha unido al elenco de Spider-Man 4 en un papel que por el momento no se ha desvelado. El actor, nominado al Emmy por su interpretación del singular e hipermotivado Seth Milchick en Separación, se une así a un reparto que, encabezado por Holland, también cuenta con el regreso de Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned Leeds, así como con Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk y Michael Mando como el Escorpión.

Entre los nuevos fichajes se encuentran además la estrella de Stranger Things Sadie Sink, la actriz de The Bear Liza Colón-Zayas y la estrella del universo Star Trek Melanie Scrofano, todas ellas en papeles por el momento desconocidos.

Y el elenco de Spider-Man: Brand New Day aún podría guardarse algún as bajo la manga y es que, según el 'insider' Daniel Richtman, Yelena Belova, el personaje de Pugh, estará también en el filme.

Cabe recordar que Pugh, cuyas apariciones en el UCM incluyen Viuda negra, Ojo de Halcón y Thunderbolts*, es una de las intérpretes confirmadas para Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, meses después de que lo haga Spider-Man 4, que tiene previsto su estreno para el 31 de julio de 2026.