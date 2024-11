Marvel ya ha revelado cómo volverá Venom tras El último baile

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

Venom: El último baile, que ya ha llegado a las salas de cine, supone el cierre de la trilogía protagonizada por Tom Hardy y durante su promoción a menudo se ha presentado como una despedida al Protector Letal... No obstante, los fans se resisten a creer que el filme de Kelly Marcel haya sido un adiós definitivo al personaje y lo cierto es que la misma película deja abiertos varios caminos para que el voraz y oscuro simbionte pueda regresar en un futuro.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los compases finales de Venom: El último baile, Venom se separa de Eddie y se sacrifica para salvarle a él, acabar con los xenófagos y, de paso, destruir el códice, sin el cual Knull no puede escapar de su prisión. Así, todo parece indicar que el simbionte negro muere mientras contiene a las criaturas, sometido primero a una lluvia de ácido y después a una granada lanzada por el general Strickland. Ese parece ser el final de Venom quien, antes de morir, se cuida de proteger a Eddie y le dice un misterioso "adiós, por ahora", pidiéndole también que no lo olvide.

Ahora bien, cabe recordar que, al inicio de la película, Venom deja sin querer una parte de sí mismo en el bar de mala muerte donde estaba bebiendo, una muestra que más tarde recoge Strickland, almacenándola en un vial. Presumiblemente, es este mismo recipiente el que se ve roto en una de las escenas post-créditos, mientras el personaje de Cristo Fernández se aleja desorientado de los restos del Área 55. La presencia de una cucaracha, que se acerca a los restos del tubo, hacen suponer que el insecto podría ser un huésped ideal para el fragmento olvidado de Venom que ha debido quedar en libertad.

Así, es posible que el extraño dúo vuelva a reunirse una vez más, aunque cabe la posibilidad de que Eddie haya dejado atrás sus días como antihéroe y Venom se una a un nuevo huésped. Y es que en los cómics de Marvel, Venom se vincula con Dylan Brock, el hijo de Eddie y Anne y, puesto que en El último baile el simbionte menciona que su amigo sería un buen padre, es posible que la película estuviese preparando el terreno para este personaje.

Por otro lado, no hay que olvidar que el simbionte ya había dejado un pedacito de sí mismo anteriormente y nada más y nada menos que en la Tierra-616, es decir, en el UCM. Eddie y su huésped son transportados a ese universo durante los eventos de Spider-Man: No Way Home y si bien no llegan a salir del bar o interactuar con ningún héroe, antes de desaparecer, dejan atrás un fragmento del simbionte que bien podría cobrar mayor relevancia en futuros proyectos, sobre todo teniendo en cuenta lo ligados que están Venom y el trepamuros en los cómics de Marvel.

MÁS ALLÁ DE VENOM

En todo caso, independientemente de que Venom regrese en futuros proyectos, algo que se antoja más que probable, no cabe duda de que los simbiontes han llegado para quedarse. Y es que la presentación de Knull en El último baile ha sido tan solo un "aperitivo" de lo que está por venir, tal y como revelaron Marcel y Hardy en una entrevista concedida a CulturaOcio. Desde luego, la escena post-créditos promete más del villano, mostrándolo como una amenaza al nivel de Thanos, que aún debe crecer y aparecer en más películas, quizá haciendo que diversos héroes (quizá de diversos universos) unan fuerzas para detenerle.

Y si esta cinta hubiese sido verdaderamente el último baile de Eddie y Venom, el filme también se habría ocupado de fijar un sustituto para ambos. Así, aunque la mayoría de los simbiontes almacenados en el laboratorio secreto del Área 51 mueren en la lucha contra los xenófagos, la doctora Teddy Payne (Juno Temple) se une a uno de color rosa mientras escapa de la destrucción. El simbionte, que en las grapas recibe el nombre de Agony, está cargado de energía y posee super velocidad. Es de esperar que este personaje se explore en futuros proyectos.