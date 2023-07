Buenas noticias para Spider-Man 4 de Tobey Maguire

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Tobey Maguire colgó el traje de Spider-Man en el año 2007, después del estreno de su tercera entrega... que no iba a ser la última. Spider-Man 4 fue anunciada para estrenarse en 2011, pero pronto fue cancelada. Sin embargo, el actor volvió a interpretar al querido héroe arácnido en Spider-Man: No Way Home, que vio la luz en diciembre de 2021. Y después de que su regreso engatusara a los fans marvelitas, la cuarta película podría estar de nuevo muy cerca.

Al menos así lo ha sugerido uno de los actores de Spider-Man 3. Thomas Haden Church, que dio vida al Hombre de Arena en aquella cinta, ha concedido una entrevista a Comic Book en la que ha dejado caer que Spider-Man 4 puede convertirse en realidad capitaneada de nuevo por Sam Raimi, que ha dirigido para Marvel Studios Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, a la dirección.

"Siempre hay ciertos... He oído rumores... de que Sam Raimi iba a hacer otra [película de Spider-Man] con Tobey [Maguire]", manifiesta el intérprete. Unas palabras que, si bien no confirman que el proyecto esté en marcha, sí parecen anticipar que existen conversaciones para que ocurra en algún momento.

"Si eso sucede, probablemente yo haría campaña para al menos tener un cameo", añade Church. Su personaje también regresó en Spider-Man: No Way Home como uno de los villanos que viajan hasta el universo de la variante arácnida de Tom Holland. Este Peter, junto con los de Maguire y Andrew Garfield, consigue curarle y convertirle en bueno antes de mandarle de vuelta a su realidad.

Sin embargo, las escenas del Hombre de Arena no fueron rodadas por Church, aunque sí sus diálogos. Por ello, el personaje siempre aparece con su forma arenosa, y solo se le ve el rostro humano en su última escena, para la cual desde Sony Pictures reutilizaron material filmado de Spider-Man 3.

Por el momento, el estudio no puede comenzar a trabajar en Spider-Man 4 debido a las huelgas de guionistas y actores que actualmente están vigentes en Hollywood. Pero, una vez que terminen, es posible que la compañía decida dar luz verde a la película, dando una gran alegría a los fans del superhéroe de Maguire. Y es que su regreso, así como el de Garfield, fue muy celebrado, por lo que no sería descabellado que desde Sony se esté barajando esa posibilidad.