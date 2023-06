Filtración masiva de Capitán América 4: Brave New World revela la conexión con Daredevil

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

Anthony Mackie regresará como Sam Wilson para cumplir con sus obligaciones como nuevo centinela de la libertad en Capitán América: Brave New World, que verá la luz el 3 de mayo de 2024. Y unas fotos filtradas del set de rodaje han desvelado la sorprendente conexión de la película de Marvel con el mismísimo Daredevil.

Los seguidores marvelitas están cada vez más ansiosos por ver de nuevo a Mackie en acción como el nuevo Capitán América del UCM. Más aún después de que algunas imágenes de la película mostrasen a Tim Blake Nelson de nuevo en el papel de Samuel Stern, mejor conocido por su alias villanesco, el Líder, y a Harrison Ford como Thaddeus 'Thunderbolt' Ross, al que también interpretará en la cinta de Thunderbolts, la cual podría ver su fecha de estreno prevista para el 26 de julio de 2024, desplazada por la huelga de guionistas de Hollywood.

Ahora, unas nuevas instantáneas de Brave New World, han sorprendido a los fans por su conexión con nada más, y nada menos que con el guardián de Hell's Kitchen: Daredevil. Las imágenes en cuestión que ya circulan por Internet muestran una ubicación muy específica del barrio de Chinatown, uno de los escenarios clave de la película cuyo rodaje está teniendo lugar en Atlanta, Georgia.

Se trata en concreto de "Canal St.", un emplazamiento que le resultará más que familiar a los fans de las grapas. Principalmente, porque se trata de un lugar de vital importancia para Matt Murdock que apareció en el número 170 de Daredevil publicado por Marvel Cómics en abril de 1981 y que servía como una guarida secreta para los miembros de la organización criminal clandestina conocida como La Mano, quienes ya se dejaron ver en Los Defensores, la serie que Charlie Cox protagonizó para Netflix.

New Captain America New World Order photos will be out tomorrow. If you want to see some of the crazy action for yourself, come to downtown Atlanta near the 5 Points Marta Station and you will be amazed. #moviemagic #marvel #captainamerica #filming #Atlanta #setphotos #spoilers pic.twitter.com/C55RrEu8Qf