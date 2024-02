Una estrella de Marvel confiesa que las críticas afectaron a su salud mental

MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

Kumail Nanjiani se unió al Universo Cinematográfico Marvel en 2021 con Eternals. El actor interpretó a Kingo y, pese a que el UCM es una de las franquicias más deseadas por los actores, el intérprete ha confesado que la recepción que cosechó el largometraje, con críticas desiguales tanto entre la prensa como el público, tuvo un impacto negativo en su salud mental.

Nanjiani ha concedido una entrevista al podcast Inside of You with Michael Rosenbaum en la que se ha revelado cómo encajó las críticas a la cinta. "Me lo pasé muy bien haciendo esa película y me di cuenta de que así es como debería ser el trabajo", dijo.

"Sin embargo, cuando salió esa película y las críticas no fueron buenas, fue muy, muy duro para mí y me di cuenta de que gran parte de la forma en que evalúo lo que quiero hacer se basa en el resultado de lo que piensan otras personas de ello", añadió.

Eternals, que también cuenta en su reparto con Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee y Kit Harington, actualmente tiene una puntuación del 47% en Rotten Tomatoes.

"Fue muy, muy difícil porque Marvel pensó que la película iba a tener muy, muy buenas críticas, por lo que levantaron el embargo muy pronto y también la pusieron en algunos festivales de cine, y nos enviaron a una gran gira mundial para promocionar la película justo cuando se levantó el embargo", añadió, haciendo referencia al embargo que deben aceptar los críticos y medios de comunicación respecto a la fecha en que pueden publicar sus comentarios sobre una producción.

"Así que tuvimos que viajar por el mundo mientras ellos pensaban que íbamos a participar en una ola de aplausos y no era cierto. Las críticas fueron realmente malas", agregó.

El actor reconoció que leyó muchas críticas, algo que terminó afectando a su salud mental. "Creo que había una sensación extraña en la atmósfera que explica por qué esa película fue tan criticada, y creo que no tiene mucho que ver con la calidad real de la película", opinó.

Su manera de afrontar las críticas le llevó entonces a buscar ayuda. "Fue muy difícil, y fue entonces cuando pensé que era injusto para mí y para [mi esposa] Emily, y ya no puedo abordar mi trabajo de esta manera. Algunas cosas tienen que cambiar, así que comencé a ir a terapia. Todavía hablo con mi terapeuta sobre eso", admitió.