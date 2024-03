The Punisher llega al UCM: Jon Bernthal confirma su fichaje por Marvel Studios

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

One Batch, Two Batch (Un lote, dos lotes). Con esta frase tan recordada por los seguidores marvelitas, Jon Bernthal parece haber confirmado su regreso como The Punisher (El Castigador) en Daredevil: Born Again. Su presencia en la serie, que todavía no tiene fecha de estreno en Disney+, será su primera aparición dentro del Universo Cinematográfico Marvel.

El título de One Batch, Two Batch pertenece al cuento que Frank Castle les leía en incontables ocasiones a sus hijos, tal y como mostró la escena inicial d la serie de The Punisher en Netflix antes de que fuesen asesinados junto a su mujer. Pero también son las palabras que el personaje menciona antes de ajusticiar sin piedad a criminales y maleantes.

Tras dos impactantes temporadas en Netflix, no son pocos quienes esperan para ver de nuevo a Bernthal en el papel del expeditivo justiciero en Daredevil: Born Again. Los rumores sobre su posible regreso a la serie protagonizada por Charlie Cox se dispararon cuando el pasado mes de febrero salieron a la luz unas reveladoras imágenes del set de rodaje. En ellas se mostraba a una intrigante figura que oculta su rostro bajo una capucha.

Aaaaand.. yep! It's all over the screen! 😅👊 DATTEBAYO fellas! pic.twitter.com/38q6Y0hbHC — Michail (Deadpool 3 hype era) (@PunisherFanatic) February 18, 2024

Pero lo más sorprendente era, que en la cazadora de este personaje se apreciaba la reconocible calavera blanca de Castle, que estaba liquidando a sangre fía al héroe llamado White Tiger. Ahora es Bernthal quien confirma que formará parte del UCM en la serie de Marvel al publicar una reveladora imagen en su cuenta de Instagram.

Esta no es otra que la portada de One Batch, Two Batch, el ya mencionado relato infantil y al que se hizo especial mención en el episodio de la segunda temporada de Daredevil en Netflix, Penny and dime. De este modo, el actor parece lanzar alto y claro el mensaje de que Frank Castle estará de vuelta para seguir impartiendo justicia y hacer pagar a los criminales con su vida.

De hecho, hace tan solo unos días, The Hollywood Reporter anunció que Bernthal tenía previsto sumarse al rodaje de Born Again que comenzaría este mes de marzo en Nueva York. Tras darse a conocer la noticia, Bernthal compartió una publicación en sus redes sociales perteneciente a la segunda temporada de The Punisher, por lo que muchos fans lo vieron como una confirmación oficial, aunque hasta el momento, ni Kevin Feige o Marvel se han pronunciado al respecto.